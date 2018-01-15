افتتاح معرض «فان كوخ.. اللوحات الحية» في المسرح الوطني

فاطمة عطفة (أبوظبي)

أقيم صباح أمس في مسرح أبوظبي الوطني، معرض فني تفاعلي بعنوان تجربة «فان كوخ.. اللوحات الحية» في الإمارات، بتنظيم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، بالتعاون مع شركة (المعارض الكبرى) Grande Exhibitions، و6IX Degrees Entertainment، وذلك بحضور كل من ياسر القرقاوي، مدير إدارة الفعاليات الثقافية بالوزارة، ويوسف باطوق، المدير التنفيذي في لشركة المعارض الكبرى، وممثلة السفارة الهولندية ولينجي فان بولار، ويضم المعرض روائع أعمال الرسام الهولندي فنسنت فان كوخ، وسوف يستمر لغاية 26 فبراير المقبل، وسينتقل المعرض بعد ذلك إلى دبي ليقام في حي دبي للتصميم، حيث يستمر من 11 مارس إلى 23 أبريل، وسوف تتيح إقامة المعرض بأبوظبي للجمهور والمهتمين من جميع الفئات العمرية، فرصة الاطلاع على هذه الأعمال الفنية العالمية بتقنية «SENSORY4» المتطورة للوسائط المتعددة، وسيتم عرض ما يزيد على 3 آلاف صورة مختلفة على الجدران والأعمدة والأسقف والأرضيات، لتقديم تجربة فريدة ومفعمة بالتفاصيل المتنوعة لأعمال هذا الرسام العالمي.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي الذي عقد في المسرح الوطني، وهو المكان المخصص للمعرض، أشار ياسر القرقاوي إلى أن المعرض يعزز دور الإمارات كإحدى منارات الثقافة والفنون، ويعد مصدراً للإشعاع الثقافي في العالم، حيث يتيح فتح آفاق جديدة للتواصل والتقارب بين مختلف الثقافات. واعتبر القرقاوي أن الفن من أهم الجسور لتعزيز قنوات التبادل الثقافي بين الشرق والغرب، لافتاً إلى أن الثقافة والفنون هي أفضل الوسائل للتقارب بين الشعوب، إلى جانب إعداد أجيال جديدة من الكوادر المواطنة الشابة المؤهلة بخبرات ومهارات، تتيح لها اغتنام فرص احتراف الفن بأشكاله كافة، وذلك عبر ممكنات النهضة الثقافية في الدولة. وأضاف القرقاوي أن معرض الفنان «فان كوخ» تجربة فريدة من نوعها في الإمارات، وهي تجمع ما بين أروع المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية المختارة، إلى جانب مجموعة من اللوحات التي أبدعها الفنان من خلال أسلوب عرض يتضمن مزيجاً فريداً من الأضواء والألوان والأصوات لاستعراض هذه الأعمال الفنية الشهيرة، وهي تعد فرصة جيدة بأن يشكل المعرض مصدر إلهام للفنانين الإماراتيين الطموحين لتطوير تجاربهم الفنية.

وقال يوسف باطوق: «إنه لشرف كبير بالنسبة لنا أن نساهم في تقديم تجربة «فان كوخ: الأعمال الحية»، المعروفة على مستوى العالم، إلى أبوظبي والشرق الأوسط للمرة الأولى. مؤكداً أنه لم يسبق أن شهدت المنطقة إقامة معرض فني من هذا النوع».

على هامش المؤتمر الصحفي قام الصحفيون بجولة في المعرض وشاهدوا تجربة «فان كوخ.. اللوحات الحية» بتقنية حديثة في الإضاءة والألوان.