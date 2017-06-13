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كيف تعالج المشاعر السلبية الناجمة عن تصفح مواقع التواصل الاجتماعي؟
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تاريخ النشر: الأربعاء 14 يونيو 2017

الاتحاد نت

تنتاب الإنسان في كثير من الأحيان مشاعر سلبية وضيق بعد تصفح مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي. فقد يفكر المرء في أن حياة الآخرين أفضل من حياته وقد يشعر بالغيرة من الآخرين بسبب صور العطلات والمناسبات السعيدة مثل الزفاف والخطوبة.

وتتلخص أعراض الغيرة والحسد على منصات التواصل الاجتماعي في سوء المزاج وعدم الشعور بالسعادة للآخرين.

وتقول الكاتبة جيل هيل، في مقال لها على موقع (لايف هاك)، إن «البشر مخلوقات اجتماعية بطبيعتها ويحبون التواصل مع الآخرين، ولكنهم أيضا متنافسون».

وأضافت: «نحن نبدأ في الشعور بالحسد عندما نقارن حياتنا اليومية مع الآخرين... وعندما تقع في فخ مقارنة الذات مع الآخرين، فلا بد أن تشعر بأنك أقل شأناً».

ووصفت الشعور بالغيرة بأنه «أشبه بالألم الحقيقي».

ونصحت هيل باتباع بعض الخطوات للتخلص من مشاعر الحسد والغيرة السلبية التي قد تصيب الإنسان بعد تصفح مواقع التواصل الاجتماعي. ... المزيد
     
 

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