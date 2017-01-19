عزيزي العالم..اللاجئ ليس شخصاً تخشاه

ترجمة صالحة عبيد

في الوقت الذي تعصف بهذا العالم المشتعل أزمة لاجئين حقيقية، نظراً لتفاقم الأوضاع في الجماهيرية العربية السورية بكل ما تحفل به من رعب وقتل ودمار، تكتب (ماريلا شاكر) عازفة الكمان السورية، رسالة معبرة تساند حقوق اللاجئين حول العالم.. أولئك البشر بالدرجة الأولى والأهم، المجتمعين على أيديولوجية واحدة فقط هي رغبة الحياة، والذين ترافقهم إلى جانب مأساتهم نظرات الاستنكار والرفض واتهامات الإرهاب. تكتب ماريلا مؤمنة بصوت الجمال والموسيقى والثقافة والحب في وجه الكراهية والبشاعة والجهل والموت، من خلال علاقتها مع الموسيقى والعائلة والوطن، ومن منطلق واجبي الإنساني وشعوري بضرورة أن تصل هذه الرهافة الإنسانية الصادقة، لأكبر عدد من أولئك الأشخاص الذين تنقصهم ثقافة التعاطف الإنساني، والفهم لمعنى الإبعاد القسري عن الوطن، أو الآخرين الذين تغيب عنهم تفاصيل المآسي اليومية للكائنات الحالمة البسيطة، أجدني أترجم هذه الرسالة من الإنجليزية، وهي لغة الرسالة التي كتبتها ماريلا، المقيمة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية بعد رحلة لجوء عاصفة، إلى اللغة العربية.

أنا عازفة كمان سورية، أكافح لكي أكون صوتاً للاجئين، وفي العام الماضي تشرفت بإيصال جزء من رسالتي عن طريق تقديمي لأداء موسيقي في البيت الأبيض ضمن حفل (أبطال التغيير).

لطالما عرفت الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها ذلك المكان الذي يتطلب من الأشخاص الكثير من الجهد والإصرار لتحقيق النجاح، مواجهين من خلال ذلك الكثير من العقبات والإخفاقات، ورحلتي من سورية إلى الولايات المتحدة الأميركية هي شهادة حية على هذه الروح الذي يتطلبها النجاح هنا.

أنا من حلب