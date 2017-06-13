بيان جديد من هيئة الطيران المدني بشأن المقاطعة التي تطبقها الإمارات على قطر

أبوظبي (وام)

في ظل المقاطعة التي تطبقها دولة الإمارات على قطر...أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها اليوم أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 10/9/1438 للهجرة الموافق 5/6/2017 بمنع جميع شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية.

وأشار البيان إلى ان القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالإمارات أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة من والى دولة قطر.

وأوضح البيان انه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء الإمارات من والى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة متضمناً قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة وكذلك بياناً يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.

كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي «اتفاقية شيكاغو 1944» والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات وفي ذاته الوقت تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.