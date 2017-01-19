الخليج العربي.. حقائق الجــيولوجيا والتاريخ والآثار

الحقيقة الجيولوجية

في البدء، ومن جانب جيولوجي ثابت، علينا التأكيد أولاً: بأن بحر الخليج العربي لم يكن من صنع الإنسان بالمرة، مثله مثل معظم بحار العالم، ولم تسهم في وجوده أي يدٍ بشرية ولم تشق قعره آلة حفر واحدة، كقناة السويس أو بنما مثلاً. وإنما هو من صنع النشاط الجيولوجي وحده، والذي يحلو لي أن أسمّيه بالقَدَر الجيولوجي. وفي هذا حكاية قديمة وقَيّمة، تغيب في أصولها وتفاصيلها عن الكثير ممن يجهلون تاريخ تشكل هذه المنطقة وثقافتها، بما فيها تشكل بحر الخليج الحالي المختلف حول تسمّيته. فبحسب الكشوفات الجيولوجية والطبوغرافية الحديثة المختصة بمنطقة الخليج العربي، وأخص بالذكر منها الكتاب الموسوعي «الخليج العربي في العصور القديمة»، لدانيال ت. بوتس، والذي نقتبس منه بتصرف هذه المعلومات، فإن جزيرة العرب كانت ملتصقةً بالقارة الأفروعربية (أي بإفريقية)، ولم يكن البحر الأحمر الفاصل بينهما الآن، قد تشكل بعد (*). وذلك في حقبة ما قبل الكامبريان (قرابة 5000 مليون إلى 590 مليون سنة قبل عصرنا الحاضر). ولقد أثّرت حركة نشوء الجبال الألبية في أواخر الحقبة الحوارية (قرابة 136 مليون – 64 مليون سنة قبل وقتنا الحاضر)، تأثيراً محدوداً في رقعة جزيرة العرب الرئيسة، فتسببت في إمالتها قليلاً نحو الشرق، بينما أدّت إلى تشكيل جبال عُمان، والتي تكشف عن علاقة قرابة آسيوية، وتمثّل فرعاً منفصلاً عن القوس الإيراني.

ولكن، و«في أثناء دور الميوسين، أي منذ قرابة 25 إلى 12 مليون سنة، انفصل المنبسط العربي عن المجنّ الأفريقي، فتشكّل البحر الأحمر بينهما. وفي الوقت ذاته، اندفع المنبسط العربي واصطدم بالمنبسط الآسيوي، فالتوى الجانب الشرقي من الجزيرة العربية، نتيجة لذلك نحو الأسفل، وهبط إلى ما دون مستوى البحر، فتشكّل قعر ما سوف يصبح بحر الخليج العربي» (8). كما أن هذا البحر ذاته، ظل يغذيه ومنذ تشكله الجيولوجي المبكر وحتّى هذه الساعة، نهران عظيمان في بلاد ما بين النهرين هما: دجلة والفرات، هذا عدا عن تدفق مياه المحيط الهندي طبعاً.

الحقيقة الأولى إذاً، وبحسب المكتشف الجيولوجي أعلاه، تقول: إن بحر الخليج، لم يكن له من وجود يذكر، ولم يكن محاذياً لإيران مطلقاً حتى تسيسه وتطالب بمسماه لاحقاً، قبل انفصال المنبسط العربي (الجزيرة العربية)، عن المجنّ الأفريقي واصطدامه بالمنبسط الآسيوي. مما يعني أن هذا البحر ذاته، قد تشكّل بتشكل جزيرة العرب نفسها واستقرارها جغرافياً، في فترة نزوحها الجيولوجي من أفريقيا إلى آسيا. وعلى هذا الأساس الجيولوجي، يحق لشعوب الإقليم الخليجي وحكوماته بوصف الجزيرة العربية موطنهم الأصلي منذ أقدم العصور، أن يسمَّى البحر باسمهم واسم موطنهم، أي بحر الخليج العربي، وليس «الفارسي» مطلقاً. فلولا تلك الهجرة الجيولوجية لجزيرة العرب، لما وجد هذا البحر من أساسه.

الحقيقة الآثارية والتاريخية