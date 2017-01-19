من مسمَّى البحر إلى شرعنة العدوان تحريفات وأحقــاد فارسية



تاريخ النشر: الخميس 19 يناير 2017 عبد العزيز جاسم إذا كان اسمكَ، كما تقول الحكمة الهندية، هو مصيرك، فماذا سيكون مصير مكانك الذي تشكل فيه اسم شعبك وهُوِيَّتك وتاريخك، عندما يتم تحريف اسمه أو إلغاؤه مثلاً؟ فهل ستظل علاقتك باسم مكانك المحرَّف سويةً، أو أنها ستأخذ أبعاداً تشويهية وصراعيه في الغالب؟ ثم ما معنى أن «نُسَمِّي المُسَمَّى»، ونقلبه على ظهره، ونستخدمه كمعولِ هدمٍ وإلغاءٍ للآخر؟ في هذا المبحث الموسع والمتعدد الجوانب، سأركز على قضية في غاية الأهمية والخطورة، تتعلق بلعبة تحريف وتزوير أسماء الأمكنة، وما يتبعها من تزوير للتاريخ وتسييسه، وكيف من خلال هذه اللُّعبة الجهنمية يتم تزوير الحقائق واختلاق الادعاءات والأكاذيب وارتكاب الأفعال العدوانية والعنصرية والطائفية، بقصد تبرير أحقية هذا الاسم الملفَّق ذاته. هذا على الرغم، من أن شواهد التاريخ والسجل الجيولوجي والآثاري والديموغرافي والجيوسياسي والحضاري الثقافي، للمكان نفسه، تدحض جميع هذه التلفيقات مجتمعةً. عن تسمية المسمَّى لقد دعا عالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، علم الاجتماع إلى «الاهتمام بتحليل الوقائع التي جرى سابقاً تسميتها وتصنيفها، والتي تحمل أسماء علم وأسماء عامة، وعناوين وإشارات، وأحرفاً أولى (للدلالة على مقامات أصحابها)»، وذلك لأنه كما أضاف: «ينبغي لعلم الاجتماع أن يأخذ في الاعتبار العمليات الاجتماعية في التَّسمية، وطقسيات المأسسة التي تقوم بموجبها، حتى لا يفوته إدراك المنطق والضرورة اللذين اكتنفا فعل التَّسمية»(1)، غير أن هذه القاعدة البورديوية، في رأيي، تصلح لأن تشمل أيضاً مجالات العلوم الإنسانية كافة، وليس علم الاجتماع وحده، خاصة فيما يتعلق بموضوعنا هذا بالذات. فمن منطلق أولي، وحين نتحدث عن تمظهرات الاسم، علينا أولاً أن نفرق بين شكلين أو سياقين تجري فيهما كل الأسماء: سياق لغوي طبيعي، نفعي، تعييني، مادي، محايد، ومباشر. وسياق لغوي ثقافي، رمزي، إشاري، متحرك، يخضع لتفسيرات الدال والمدلول، ويقبل التأويل والتفسير باستمرار، فالنوع الأول من الأسماء، لا يتطلب في العادة من فرط وضوحه ومباشريته، أي نوع من التأويل والاختلاف، لأنه يتعلق بكل ما هو حيواني ونباتي وجمادي، كأن نسمي الكلب كلباً والشجرة شجرةً والجبل جبلاً. لذا فإن هذه المنظومة من الأسماء، تندرج عادة فيما هو طبيعي وفطري عرفه الإنسان ولم يبتدعه هو شخصياً. إلا أن الطبيعة نفسها، كما فسرها الفلاسفة، تنقسم إلى قسمين: طبيعة خارجية، كالسماء والأرض والبحار والأنهار والكواكب والحيوانات والغابات والبراري، وكل الأضداد والمفارقات وحتى الإنسان نفسه، فإنهم لا يخرجونه عن حيز هذه الطبيعة في شموليتها. وعليه فإن هذه الطبيعة، كما تصورها الفلاسفة الإغريق، «إلهية بذاتها» بوصفها من صنع قوة فوق بشرية، وبأنها «كشيءٍ مقدَّس وكمبدأ للقوة والنمو». بينما الطبيعة الأخرى، هي الطبيعة الداخلية أو الطبيعة البشرية، التي تتجمع فيها جميع السمات الثابتة في الإنسان، كالرغبات والغرائز والدوافع والانفعالات وكل ما يمس الجانب الروحي والعقلي والبيولوجي والنفسي في الطبيعة البشرية، في كل زمان ومكان. ... المزيد