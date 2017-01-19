تحريفات وأحقــاد فارسية

عبد العزيز جاسم
إذا كان اسمكَ، كما تقول الحكمة الهندية، هو مصيرك، فماذا سيكون مصير مكانك الذي تشكل فيه اسم شعبك وهُوِيَّتك وتاريخك، عندما يتم تحريف اسمه أو إلغاؤه مثلاً؟ فهل ستظل علاقتك باسم مكانك المحرَّف سويةً، أو أنها ستأخذ أبعاداً تشويهية وصراعيه في الغالب؟ ثم ما معنى أن «نُسَمِّي المُسَمَّى»، ونقلبه على ظهره، ونستخدمه كمعولِ هدمٍ وإلغاءٍ للآخر؟
في هذا المبحث الموسع والمتعدد الجوانب، سأركز على قضية في غاية الأهمية والخطورة، تتعلق بلعبة تحريف وتزوير أسماء الأمكنة، وما يتبعها من تزوير للتاريخ وتسييسه، وكيف من خلال هذه اللُّعبة الجهنمية يتم تزوير الحقائق واختلاق الادعاءات والأكاذيب وارتكاب الأفعال العدوانية والعنصرية والطائفية، بقصد تبرير أحقية هذا الاسم الملفَّق ذاته. هذا على الرغم، من أن شواهد التاريخ والسجل الجيولوجي والآثاري والديموغرافي والجيوسياسي والحضاري الثقافي، للمكان نفسه، تدحض جميع هذه التلفيقات مجتمعةً.
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لقد دعا عالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، علم الاجتماع إلى «الاهتمام بتحليل الوقائع التي جرى سابقاً تسميتها وتصنيفها، والتي تحمل أسماء علم وأسماء عامة، وعناوين وإشارات، وأحرفاً أولى (للدلالة على مقامات أصحابها)»، وذلك لأنه كما أضاف: «ينبغي لعلم الاجتماع أن يأخذ في الاعتبار العمليات الاجتماعية في التَّسمية، وطقسيات المأسسة التي تقوم بموجبها، حتى لا يفوته إدراك المنطق والضرورة اللذين اكتنفا فعل التَّسمية»(1)، غير أن هذه القاعدة البورديوية، في رأيي، تصلح لأن تشمل أيضاً مجالات العلوم الإنسانية كافة، وليس علم الاجتماع وحده، خاصة فيما يتعلق بموضوعنا هذا بالذات.
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