الإمارات: قطر ستكتشف أن الحل عند سلمان

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضرورة مواصلة التصدي بقوة لمصادر تمويل الإرهابيين، وقال بعد اجتماع مع فريقه الحكومي في البيت الأبيض، «إن معاقبة قطر عمل إيجابي وأضاف «أحد الأمور المهمة التي ترونها، مع قطر ومع كل ما يحدث الآن، أننا أوقفنا تمويل الإرهاب.. إنها معركة صعبة لكنها معركة سننتصر فيها». ونوه بمساعدة المملكة العربية السعودية ودورها الرائع لضمان جلب الاستقرار والأمن للمنطقة.

وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدة عبر «تويتر»: «بعد مجهود كبير لتدويل أزمته مع أشقائه، وبعد أن يطبل إعلامه، ويصرخ بمظلوميته، سيكتشف الشقيق أن الحل في الرياض وعند سلمان (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية)».

ودعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون خلال اجتماعه مع نظيره القطري، إلى أن تأخذ الدوحة بجدية مخاوف جيرانها وتفعل المزيد للتصدي لدعم الجماعات المتطرفة ومواصلة العمل على مواجهة تمويل هذه الجماعات، وزعم الوزير القطري أن بلاده لا تعرف حتى الآن السبب الذي دفع السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى قطع العلاقات الدبلوماسية.

وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن التقريب بين الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإزالة الخلافات بينهم واجب لا يستطيع التخلي عنه. وشرح سفيرا الإمارات والسعودية والقائم بأعمال سفارة البحرين المعتمدون لدى أنقرة لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الإجراءات والخطوات التي قامت بها الدول الثلاث حول قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع قطر.

وأكد مصدر مصري مسؤول أمس، أن تنسيقاً يجري بين وزارتي الخارجية والعدل بشأن تجديد الطلب من الإنتربول الدولي، بتسليم 40 مطلوباً إلى القاهرة بينهم 30 في قطر من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من القضايا الإرهابية.