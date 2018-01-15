اتحاد السباحة يعتمد روزنامة بطولات العام الجديد

دبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد السباحة روزنامة بطولات العام الجديد التي ستبدأ ببطولة كأس الإمارات يومي 26 و27 يناير الجاري في مجمع حمدان الرياضي بدبي، وشهد جدول البطولات عدداً كبيراً من المشاركات للأندية والأكاديميات الخاصة في إطار حرص الاتحاد على تكثيف البطولات من أجل الارتقاء بالسباحين وتكوين منتخب وطني قوي.

وصرح سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة أن سيبدأ تفعيل بطولاته للعام الجديد بداية من الشهر الجاري بإقامة كأس الإمارات للذكور والإناث، والذي يشارك فيها كل الأندية والأكاديميات، وثم إقامة درع الإمارات للتطوير للسباحة للبراعم من 7 إلى 10 سنوات، وسيتم المحافظة على كافة شروط البطولات الخاصة بكأس الإمارات، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة من حيث المشاركات للمقيمين والمواطنين.

وأكد السماحي أن الاتحاد راعي في روزنامة البطولات أيضا أنشطة السباحة النسائية وبطولات المياه المفتوحة وكرة الماء، والذي شهدت تطوراً كبيراً في الموسم الماضي، مضيفاً أن الأجهزة الفنية للمنتخبات تحرص حالياً على التواصل وزيارة الأندية من أجل الوقوف على الحالة الفنية للسباحين كافة.