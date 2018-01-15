بني ياس يفوز بلقبي الفلوريه والسابر

رأس الخيمة (الاتحاد)

شهد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، ختام بطولة الاتحاد للفرق للمبارزة التي استضافتها صالة وزارة التربية والتعليم برأس الخيمة، وخصص اليوم الأخير لمنافسات الرجال في ثلاث مسابقات الايبيه والفلوريه والسابر، بمشاركة 7 فرق، وأسفرت المنافسات عن فوز نادي بني ياس بكأسي الفلوريه والسابر، فيما حقق نادي الشارقة مفاجأة مدوية بفوزه للمرة الأولى بكأس مسابقة الايبيه.

وعقب انتهاء الفعاليات قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بتكريم اللجنة الفنية وحكام البطولة وتتويج الأندية الفائزة بالمراكز الأولى، وعبر عن سعادته بالمستوى المتميز للبطولة وبقوة المنافسات والمفاجآت التي حفلت بها، مؤكداً أن بطولات المبارزة دوماً تحفل بإثارة كبيرة ومنافسة قوية في إطار الروح الرياضية العالية بين جميع المتنافسين، مشيراً إلى أن البطولة حققت العديد من المكاسب للجميع أولها تنظيم الاتحاد لبطولة محلية بقوة المسابقات العالمية، وثانيها المستويات القوية والمتميزة التي قدمها اللاعبون واللاعبات بالبطولة والتي تبرهن على ارتقاء المستوى الفني بالأندية ومراكز التدريب، ما يصب في مصلحة اللعبة والارتقاء بها وخلق أجيال متعاقبة من اللاعبين يكونون قادرين على حمل لواء وعلم الدولة ورفعه عالياً في المحافل والبطولات الدولية.

ووجه القاسمي التهنئة إلى مجالس إدارات الأندية المشاركة بالبطولة والتي نالت القاب البطولة، وهي أندية بني ياس والشارقة ومؤسسة المرأة بالشارقة ونادي شباب دبي الأهلي ونادي الوحدة، بالإضافة إلى مراكز التدريب، مؤكداً على تعاون مجالس إدارات الأندية، ومشيداً بجهودهم المستمرة لتطوير فرق أنديتهم، كما قدم الشكر إلى جميع المؤسسات والهيئات الداعمة للاتحاد وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة لدعمها المستمر للعبة النبلاء، وكذلك مجالس إدارات الأندية والمؤسسات الرياضية بالدولة المشاركة بالبطولة، وكذلك منطقة رأس الخيمة التعليمية مستضيفة البطولة.