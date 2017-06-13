رئيس الدولة يوجه بصرف رواتب الموظفين 20 يونيو

أبوظبي (وام)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصرف رواتب موظفي الحكومة الاتحادية والمساعدات الاجتماعية للمواطنين ورواتب المتقاعدين في الدولة اعتباراً من يوم 20 من شهر يونيو الجاري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر، وذلك حرصاً من سموه على تمكين الموظفين والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية من قضاء احتياجات أسرهم وتوفير متطلباتهم.

وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف راتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالجهات الحكومية المحلية في أبوظبي، والمتقاعدين يوم 20 من الشهر الجاري، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً من سموه على تمكينهم من قضاء احتياجات أسرهم، وتوفير متطلبات العيد السعيد، وإسعادهم في هذه المناسبة العطرة.

كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بصرف رواتب موظفي دوائر ومؤسسات حكومة عجمان كافة يوم 20 يونيو الجاري، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك حرصاً من سموه على تمكين موظفي حكومة عجمان من تلبية متطلبات أسرهم كافة، وعائلاتهم قبيل حلول عيد الفطر المبارك لما لذلك من أثر في إدخال البهجة والسرور عليهم وزيادة فرحتهم، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولتنا الغالية قيادة وشعباً بالخير واليمن والبركات، وقد باشرت دائرة المالية في حكومة عجمان بتنفيذ توجيهات سموه واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل الرواتب إلى البنوك في الموعد.

وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بصرف رواتب كافة موظفي دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة يوم 20 يونيو الجاري، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك حرصاً من سموه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم وتوفير متطلبات العيد لهم، ووجه سموه حكومة الفجيرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل الرواتب إلى البنوك في الموعد المحدد.

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بصرف راتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالدوائر الحكومية المحلية في أم القيوين قبل إجازة عيد الفطر السعيد.

يأتي ذلك حرصاً من سموه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم وتوفير متطلباتهم.

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بصرف راتب شهر يونيو الحالي للعاملين بالدوائر الحكومية المحلية في إمارة رأس الخيمة قبل إجازة عيد الفطر السعيد، ويأتي ذلك حرصاً من سموه على تمكين الموظفين من قضاء احتياجات أسرهم، وتوفير متطلباتهم.