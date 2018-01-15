شابرون.. 5 جرائم!

محمد حامد (دبي)
خطف الحكم الفرنسي توني شابرون الأضواء من نجوم الدوريات الأوروبية، مساء أمس الأول، بعد أن قام بركل دييجو كارلوس لاعب نانت قبل أن يطرده من المباراة، في مشهد لم يحدث من قبل في ملاعب كرة القدم، والمفارقة أن المباراة بين نانت وبتريس سان جيرمان في المرحلة الـ 20 للدوري الفرنسي كانت قد أوشكت على الانتهاء، إلا أن شابرون قرر أن يصبح بطلاً لدراما ممارسة السلطة والنفوذ بصورة لم يسبق لها مثيل في ملاعب كرة القدم.
الواقعة المثيرة للجدل والتي أشعلت الـ«سوشيال ميديا» والصحف العالمية بدأت في الدقيقة 91 من مباراة نانت والبي إس جي، حينما تحرك شابرون بطريقة خاطئة مما جعله يتعرض لعرقلة غير مقصودة من لاعب نانت، فإذا بالحكم يعرقل اللاعب في رد فعل انتقامي أثار دهشة الجميع، ولم تتوقف جريمة شابرون عند هذا الحد، بل إنه قام بإشهار البطاقة الصفراء الثانية للمدافع البرازيلي ليتم طرده في مشهد أثار دهشة الجميع.
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إيكر كاسياس حامي عرين الريال السابق سخر عبر حسابه بموقع «تويتر» من الواقعة، وقال: الحكم يستحق الطرد، والإيقاف 3 مباريات على الأقل، كما سخر جاري لينيكر نجم إنجلترا المعتزل مما حدث وأطلق الابتسامات عبر حسابه بموقع «تويتر»، ويظل السؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا قرر الحكم منح البي إس جي خطأ إذا كان هو الذي قد تعرض لعرقلة يعتقد أنها متعمدة من لاعب نانت؟