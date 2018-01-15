تسونجا يعبر كينج وكيروس يكسب سيلفا

ملبورن (د ب أ)

تأهل إلى الدور الثاني أيضاً الأسترالي نيك كيريوس المصنف الـ17 للبطولة بالفوز على البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا 6 /‏ 1 و6 /‏ 2 و6 /‏ 4، وأطاح الياباني يوشي سوجيتا الأميركي جاك سوك المصنف الثامن للبطولة، حيث تغلب عليه 6 /‏ 1 و7 /‏ 6 و5 /‏ 7 و6 /‏ 3، كما تغلب الكرواتي مارين شيليتش المصنف السادس للبطولة على الكندي فاسيك بوسبيسيل 6 /‏ 2 و6 /‏ 2 و4 /‏ 6 و7 /‏ 6، والأسترالي ماثيو إيبدن على الأميركي جون إيسنر المصنف الـ16 للبطولة 6 /‏ 4 و3 /‏ 6 و6 /‏ 3 و6 /‏ 3.

وفي مباريات أخرى، جرت اليوم بالدور الأول، تغلب الفرنسي جو ويلفريد تسونجا على الأميركي كيفن كينج 6 /‏ 4 و6 /‏ 4 و6 /‏ 1، والقبرصي ماركوس باجداتيس على الهندي يوكي بهامبري 7 /‏ 6 و6 /‏ 4 و6 /‏ 3، والبرتغالي جواو سوزا على الألماني داستن براون 6 /‏ 4 و6 /‏ 3 و4 /‏ 6 و6 /‏ 7 و6 /‏ 1، والبلجيكي روبن باميلمانس على الفرنسي لوكاس بويل المصنف الـ18 للبطولة 6 /‏ 4 و6 /‏ 4 و6 /‏ 7 و7 /‏ 6، والنرويجي رود كاسبر على الفرنسي كنتن هليس 6 /‏ 3 و3 /‏ 6 و6 /‏ 7 و7 /‏ 5 و11 /‏ 9، والأسترالي جون ميلمان على الكرواتي بورنا تشوريتش 7 /‏ 5 و6 /‏ 4 و6 /‏ 1، والجورجي نيكولاس باسيلاشفيلي على النمساوي جيرالد ميلزر 6 /‏ 3 و6 /‏ 4 و2 /‏ 6 و6 /‏ 3، والأميركي ماكينزي ماكدونالد على السويدي إلياس يمر 6 /‏ 4 و6 /‏ 3 و4 /‏ 6 و6 /‏ 1.