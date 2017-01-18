10 أطعمة ومشروبات تخلصك من السيلوليت

لا يهم إذا كنت بدينة أو نحيفة، فهناك احتمالات أن يكون لديك ولو القليل من السيلوليت.
يقول الخبراء إن هذه مشكلة شائعة وإنها تصيب في واقع الأمر ما بين 80 و98 في المئة من النساء.
وفي حين لا يوجد علاج سحري، تقول خبيرة في التغذية وفقدان الوزن إن ما تتناولينه أو تشربينه يمكن أن يساعدك في التخلص من هذه الدمامل المزعجة.
ومن احتساء شاي البابونج إلى إضافة الفلفل الحار إلى وجبات الطعام، تذكر ليلي سكوتر عشرة أطعمة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية يجب علينا جميعاً تناولها إذا كنا نريد التخلص من السيلوليت لدينا.
أولا: الفلفل الحلو
هذا الفلفل مصدر غني جداً بفيتامين «سي» وتقدم لنا ثمرة واحدة ثلاثة أمثال الاستهلاك اليومي الموصى به. وفيتامين سي مثالي في تقليل السيلوليت كما أنه من المغذيات الهامة التي تشارك في تشكيل الكولاجين. ومن خلال تعزيز إنتاج الكولاجين، يمكن أن نعزز -في نهاية المطاف- المرونة داخل الجلد مما يساعد في التخلص من السيلوليت. ... المزيد