فيدريكو.. 3 خسائر في 15 يوماً

ملبورن (د ب أ)

تلقى الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس الهزيمة الثالثة له على التوالي في 2018، حيث خرج من منافسات الدور الأول بأستراليا، بعدما تغلب عليه جيلس مولر لاعب لوكسمبورج 7/‏‏ 5 و6/‏‏ 4 و6/‏‏ 3.

وأبدى ديلبونيس تمسكاً بالهدوء رغم الهزيمة المبكرة، قائلاً: «لا يفترض بي أن أصاب بالجنون، فالعام لا يزال في بدايته»، مؤكدا أنه سيكثف محاولاته من أجل استعادة توازنه في الفترة المقبلة.

وقال ديلبونيس المصنف 67 على العالم، إن الفرصة لا تزال متاحة أمامه لتحسين مستواه، وأوضح «العام طويل للغاية، بالتأكيد لم تكن هذه البداية التي أرجوها، ولكن يجب تقبل لأمر والتفكير فيما هو قادم»، وسيحول ديلبونيس أنظاره بذلك إلى مشاركته المقبلة في بطولة بوينس آيرس الأرجنتينية فبراير المقبل.

ونجح الأرجنتيني الآخر دييجو شوارتزمان في تجاوز الدور الأول بالبطولة، حيث تغلب على الصربي دوسان لاجوفيتش 2/‏‏ 6 و6/‏‏ 3 و5/‏‏ 7 و6/‏‏ 4 و11/‏‏ 9. وأفلت الإسباني كارينو بوستا من الصدمات المبكرة، وصعد إلى الدور الثاني بانتصار صعب على الأسترالي جايسون كوبلر 7/‏‏ 5 و4/‏‏ 6 و7/‏‏ 5 و6/‏‏.1