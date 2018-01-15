فيدريكو.. 3 خسائر في 15 يوماً

ملبورن (د ب أ)
تلقى الأرجنتيني فيدريكو ديلبونيس الهزيمة الثالثة له على التوالي في 2018، حيث خرج من منافسات الدور الأول بأستراليا، بعدما تغلب عليه جيلس مولر لاعب لوكسمبورج 7/ 5 و6/ 4 و6/ 3.
وأبدى ديلبونيس تمسكاً بالهدوء رغم الهزيمة المبكرة، قائلاً: «لا يفترض بي أن أصاب بالجنون، فالعام لا يزال في بدايته»، مؤكدا أنه سيكثف محاولاته من أجل استعادة توازنه في الفترة المقبلة.
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ونجح الأرجنتيني الآخر دييجو شوارتزمان في تجاوز الدور الأول بالبطولة، حيث تغلب على الصربي دوسان لاجوفيتش 2/ 6 و6/ 3 و5/ 7 و6/ 4 و11/ 9. وأفلت الإسباني كارينو بوستا من الصدمات المبكرة، وصعد إلى الدور الثاني بانتصار صعب على الأسترالي جايسون كوبلر 7/ 5 و4/ 6 و7/ 5 و6/.1