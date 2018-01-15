نادال.. انطلاقة بسرعة 94 دقيقة

ملبورن (د ب أ)

شهدت منافسات فئة الرجال انطلاقة قوية لنادال على حساب المخضرم فيكتور إستريلا بورجوس من الدومينيكان، ولم يظهر على نادال أي معاناة من آلام في الركبة اليمنى، التي أبعدته الإصابة فيها عن الملاعب لفترة طويلة، وتجاوز العقبة الأولى بنجاح أمام المخضرم فيكتور إستريلا 37 عاماً. ويلتقي نادال، الذي وصل إلى نهائي بطولة أستراليا في العام الماضي، في الدور الثاني الأرجنتيني ليوناردو ماير الذي تأهل بالفوز على التشيلي نيكولاس جاري 6 /‏ 2 و7 /‏ 6 (7 /‏ 1 و6 /‏ 3.

وقال نادال، عقب المباراة التي استمرت 94 دقيقة: «كان من المهم أن أحقق بداية كهذه، إنها أنباء سارة، شعرت بخيبة أمل للغياب عن بطولة بريزبين، ولكن كان عليّ ضمان أن كل شيء على ما يرام كي أؤدي جيدا في الموسم، أنا سعيد للغاية بالمشاركة مجددا، ملعب رود لافر هو مكان يحمل خصوصية بالنسبة لي».

وأضاف نادال بشأن مشاركته الأولى وعمه توني نادال لم يعد مدربه رسمياً، «إنه أهم شخص في مسيرتي الاحترافية، لكنني أحترم قراره بالرحيل عن تدريبي».

ورحل توني عن تدريب نادال للتركيز بشكل أكبر على إدارة أكاديمية رافاييل نادال للتنس في مسقط رأس العائلة بمايوركا، وتولى كارلوس مويا تدريب النجم نادال.

وفي المقابل، تلقى الإسباني المخضرم ديفيد فيرير صدمة في مستهل مشواره ببطولة أستراليا، حيث خرج من الدور الأول على يد اللاعب الروسي الشاب أندريه روبليف.

وتأهل روبليف «20 عاماً» المصنف 30 للبطولة إلى الدور الثاني بالفوز على فيرير 35/‏ عاما/‏ 7 /‏ 5 و6 /‏ 7 (6 /‏ 8) و6 /‏ 2 و6 /‏ 7 (6 /‏ 8) و6 /‏ 2.

وكاد فيرير، المصنف الثالث على العالم سابقا و33 حالياً، أن يحقق عودة هائلة في المباراة، لكن الروسي الشاب المصنف الـ 32 على العالم، تمسك بأمل الفوز ليحسم تأهله في النهاية، في مواجهة استغرقت ثلاث ساعات و50 دقيقة.

وقال فيرير: «كانت مباراة صعبة للغاية، وقد لعب روبليف بشكل رائع طوال المواجهة، وكانت المجموعتان الأولى والثانية حاسمتين»، وأشاد فيرير باللاعب الروسي الذي يدربه الإسباني السابق فيرناندو فيسنتي، «إنه لاعب جيد للغاية، يتحرك بشكل رائع، وقد تفوق من الناحية البدنية»، وعانق فيرير اللاعب الروسي على أرضية الملعب عقب المباراة، وصرح قائلاً، «إنه شخص رائع وارتبط بعلاقة صداقة مع مدرب فيرناندو فيسنتي».