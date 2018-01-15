«بينسيتش 77» تُسقط «فينوس 5»

ملبورن (د ب أ)
فجرت السويسرية الشابة بليندا بينسيتش أولى المفاجآت الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي انطلقت منافساتها أمس، وأنهت مشوار النجمة الأميركية المخضرمة فينوس وليامز من الدور الأول، حيث تغلبت عليها 6 / 3 و7 / 5.
وحقق النجم الإسباني رافاييل نادال، المصنف الأول على العالم، انطلاقة قوية في مشواره بالبطولة، وتغلب على فيكتور إستريلا بورجوس من الدومينيكان 6 / 1 و6 / 1 و6 / 1 ليتأهل إلى الدور الثاني، كما صعد التونسي مالك الجزيري بانتصار مثير على الإيطالي سالفاتوري كروسو 6 / 7 و3 / 6 و6 / 3 و7 / 5 و6 / 3.
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وشهد اليوم الأول لبطولة أستراليا المفتوحة هذا العام تحولاً كبيراً مقارنة باليوم الأول من منافسات العام الماضي، حيث كانت بينسيتش قد ودعت من الدور الأول 2017 بالهزيمة أمام سيرينا وليامز شقيقة فينوس.
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