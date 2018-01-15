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الفارق 17 عاماً في أولى مفاجآت بطولة أستراليا المفتوحة

«بينسيتش 77» تُسقط «فينوس 5»
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تاريخ النشر: الثلاثاء 16 يناير 2018

ملبورن (د ب أ)

فجرت السويسرية الشابة بليندا بينسيتش أولى المفاجآت الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي انطلقت منافساتها أمس، وأنهت مشوار النجمة الأميركية المخضرمة فينوس وليامز من الدور الأول، حيث تغلبت عليها 6 /‏‏ 3 و7 /‏‏ 5.

وحقق النجم الإسباني رافاييل نادال، المصنف الأول على العالم، انطلاقة قوية في مشواره بالبطولة، وتغلب على فيكتور إستريلا بورجوس من الدومينيكان 6 /‏‏ 1 و6 /‏‏ 1 و6 /‏‏ 1 ليتأهل إلى الدور الثاني، كما صعد التونسي مالك الجزيري بانتصار مثير على الإيطالي سالفاتوري كروسو 6 /‏‏ 7 و3 /‏‏ 6 و6 /‏‏ 3 و7 /‏‏ 5 و6 /‏‏ 3.

وخالفت بينسيتش 20 عاماً كل التوقعات بالفوز على فينوس، التي وصلت إلى نهائي البطولة في العام الماضي، حيث خسرت اللاعبة السويسرية أمام فينوس 37 عاماً في أربع مباريات سابقة، ولم تفز خلالها بأي مجموعة.

وشهد اليوم الأول لبطولة أستراليا المفتوحة هذا العام تحولاً كبيراً مقارنة باليوم الأول من منافسات العام الماضي، حيث كانت بينسيتش قد ودعت من الدور الأول 2017 بالهزيمة أمام سيرينا وليامز شقيقة فينوس.

وقالت بينسيتش المصنفة الـ77 على العالم: «كان أمراً مدهشاً، المباراة والمستوى كانا رائعين. تغلبت علي فينوس أربع مرات سابقة، لذلك أنا سعيدة حقاً الآن، لأنني انتزعت الفرصة في هذه المرة»، وأضافت: «في المباريات الأولى، بالغت في الانشغال بقوتها، ما أضفى الحذر على أدائي، وافتقدت الجرأة. ولكنني في هذه المرة حاولت استغلال الفرص. اللعب أمامها صعب حقاً، ويتطلب تقديم أفضل المستويات». ... المزيد
     
 

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