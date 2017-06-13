ولادة «دُب باندا» بطوكيو للمرة الأولى منذ 5 سنوات

طوكيو (أ ف ب)

ولد دب باندا في حديقة وينو للحيوانات في طوكيو، وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، وهو صغير جداً لدرجة أنه يحمل على كف اليد.

وقد وضعت الدبة شين شين (11 عاماً و110 كيلوجرامات) صغيرها قبيل ظهر أمس، بحسب البيان الصادر عن حديقة الحيوانات. وقد تعذر أخذ وزن الدب الصغير، إذ إنه يبقى متمسكا بوالدته، لكن وزنه يقدر بحوالي 150 جراماً، وفق القيمين على الحديقة.

وقد سبق لشين شين أن أنجبت دباً صغيراً في 2012، وكانت تلك الولادة الأولى لدب باندا التي تشهدها الحديقة في خلال 24 عاماً، لكن الحيوان الصغير نفق بعد ستة أيام إثر التهاب رئوي. وتمهيداً للحدث السار، توافدت الحشود الشهر الماضي إلى الحديقة لإلقاء نظرة على الدبة وهي تمضغ قضبان الخيزران قبل عزلها. ومن النادر أن تتكاثر دببة الباندا في الأسر.

وسرعان ما انعكس هذا النبأ السار إيجاباً على المتاجر المحلية، حتى أن أسهم مطعم صيني قد ارتفعت بنسبة 38% في جلسة واحدة. وقد سجلت سلسلة مطاعم «توتنكو» في مايو الماضي ارتفاعاً في قيمة أسهمها إثر أنباء عن حمل محتمل. ويقع مطعمها الرئيسي بالقرب من حديقة وينو ومن المرتقب أن يجذب الدب الصغير عدداً كبيراً من الزوار إلى المنطقة.

وبحسب التقديرات، لم يبق في البراري سوى أقل من ألفي دب باندا تعيش غالبيتها في ثلاث مقاطعات في وسط الصين الجنوبي.