الأردن ينفي طلب «الجنائية الدولية» المثول أمامها بسبب زيارة البشير

عمان (وكالات)

نفت مصادر رسمية أردنية أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قد طلبت من الأردن المثول أمامها فيما يتعلق بالسماح للرئيس السوداني عمر البشير المشاركة في القمة العربية التي عقدت في البحر الميت في الثامن والعشرين من شهر مارس الماضي.

ونسبت صحيفة «الدستور» الأردنية على موقعها الإلكتروني إلى هذه المصادر قولها «إن المحكمة لم تطلب من الأردن مثل هذا الطلب وأن المحكمة تواصلت معها وأن ما طلبته المحكمة لم يعدُ أكثر من تقديم مذكرة حول الدفوع القانونية والمعلومات التي تتعلق بموضوع الزيارة وذلك قبل نهاية يونيو الجاري».

وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، انتقدت مجموعة من الدول وفي مقدمتها الأردن لعدم التجاوب مع طلب اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.