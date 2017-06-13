استشهاد ضابط سعودي وإصابة عنصري أمن في القطيف

القطيف (وام، وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية استشهاد ضابط، وإصابة رجلي أمن جراء تعرض دورية أمنية مساء أمس الأول لعبوة ناسفة أثناء أداء عملها في حفظ الأمن في حي المسورة بمحافظة القطيف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية قوله، «إنه عند الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء الأحد، وأثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة في محافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجر مما نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي وإصابة رجلي أمن وحالتهما الصحية مستقرة».

وذكرت الوكالة أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في الجريمة الإرهابية التي لا تزال محل المتابعة الأمنية.

وفي سياق متصل، أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن أهالي بلدة العوامية في القطيف معروفون بولائهم وانتمائهم، مشيراً إلى أن الإرهابيين الذين اعتدوا على الأرواح والممتلكات لا يمثلون إلا أنفسهم، مؤكداً أنه يجب على الجميع التعاون الجاد مع أجهزة الدولة المعنية بالإبلاغ والتعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على من يستغلون المنازل المهجورة في العوامية لتنفيذ الأجندة والمخططات التي تستهدف الوطن ومقدراته.