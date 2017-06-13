السيسي يؤكد حرص بلاده على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على مواجهة كافة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها، وتلقي بظلالها على أداء الاقتصاد المصري.

وقال الرئيس المصري، في كلمته خلال افتتاح الدورة الرابعة من أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة أمس، «نقدر في هذا الصدد المساندة التي نتلقاها من شركائنا التقليديين في أوروبا، وعلى رأسهم ألمانيا»، وأشاد بحرص الجانبين المصري والألماني على تنمية العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال عقد فعاليات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

وأضاف حسب المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان صحفي أمس، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً مهماً، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 حاجز الـ 5.5 مليار يورو، وارتفع حجم الصادرات المصرية الى ألمانيا خلال الفترة من يناير إلى مارس 2017 بنسبة 31%، لتسجل 329 مليون يورو مقابل 250 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفي سياق آخر، ذكر مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النيران على الرائد أحمد حسين، مدير مباحث مدينة شربين أثناء استقلاله سيارة الشرطة متوجهاً إلى عمله، حيث فوجئ أثناء سيره على طريق المنصورة شربين بين قرية البرامون وكفر بدواي، بمجهولين يطلقون النيران على السيارة، ما أدى إلى إصابته بأربع طلقات، كما أصيب سائق السيارة أيضاً. وتم نقل المسؤول الأمني وسائقه إلى مستشفى المنصورة، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وقال مصدر طبي، إن المسؤول الأمني وصل المستشفى مصاباً بطلقات نارية في البطن والرقبة والصدر، بينما أصيب سائقه في الكتف والرقبة. من جانبها، فرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول موقع الحادث، وبدأت بتمشيط المنطقة والقرى المحيطة بها لضبط الجناة.