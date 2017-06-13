«الجامعة» تحذر من تنامي التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا

القاهرة (وام)

حذر مجلس جامعة الدول العربية من تنامي التغلغل الإسرائيلي في قارة أفريقيا على حساب قضية فلسطين العادلة وحث الدول الأفريقية على عدم المشاركة بأي مؤتمرات افريقية إسرائيلية الهدف الإسرائيلي منها إدامة الاحتلال وفك عزلته والالتفاف على التزامات إسرائيل «القوة القيامة بالاحتلال» للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك في الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية الذي عقد أمس على مستوى المندوبين الدائمين بمشاركة الإمارات التي ترأس وفدها جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

ودعا المجلس في قرار له جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي للحفاظ على المواقف الافريقية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية التي تعبر عنها القرارات والإعلانات التي تصدر بشكل دوري عن مؤتمرات القمة الافريقية والعربية الأفريقية بشأن دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وأكد المجلس الارتباط الوثيق والعلاقات التاريخية التي توطنت بين دول وشعوب وحركات التحرر الافريقية مع القضية الفلسطينية على مدار عقود طويلة من الزمن والتي أسست على القيم المشتركة الثابتة في النضال لمكافحة الاستعمار والاضطهاد والفصل والتمييز العنصري هذه القيم المناقضة لممارسات وسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني في أرضه وممتلكاته ومقدساته.