16 فريقاً في النسخة الخامسة لطواف دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن قائمة الفرق المشاركة في النسخة الخامسة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي يملكه المجلس، وينظمه سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتضم القائمة الرسمية 16 فريقاً يتنافسون على مدار 5 أيام من 6 إلى 10 فبراير المقبل، وتنطلق جميع مراحله من قرية الطواف في نادي سكاي دايف في المينا السياحي باتجاه عدد من المناطق في مختلف مدن الدولة.

وتضم القائمة 9 من الفرق المعتمدة من الاتحاد الدولي في قائمة الطوافات العالمية و5 فرق من القائمة المعتمدة دولياً للمحترفين في القارات، وفريق قاري واحد معتمد من الاتحاد الدولي، إلى جانب منتخبنا، ويتألف كل فريق من سبعة دراجين.

تضم القائمة فرقا من قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا، تعد من نخبة الفرق العالمية على مستوى الفرق والأفراد، وهي أستانا برو تيم «كازاخستان»، ويضم في صفوفه الدرّاج الحاصل على الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن، والعديد من ألقاب الطوافات العالمية الكبرى الكسندر فينوكوروف.