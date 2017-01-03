مجهول وراء تغيير لافتة «هوليوود» الشهيرة إلى «هوليوويد»

لوس أنجلوس (رويترز)

تم تغيير أحرف اللافتة المعلقة على تلة تطل على مركز السينما والتلفزيون في جنوب كاليفورنيا، الليلة قبل الماضية، من «هوليوود» إلى «هوليوويد»، تمجيداً لمخدر الماريوانا الذي يطلق عليه «ويد». استيقظ السكان، صباح أمس الأول الأحد، ليجدوا اللافتة المنصوبة على التلة منذ عام 1923 وقد تحولت إلى «هوليوويد». وقال السارجنت بروبرت بايان من إدارة شرطة لوس أنجلوس: «إن كاميرات المراقبة في المدينة التقطت صوراً لشخص يرتدي ملابس سوداء في نحو الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي، تعتقد الشرطة أنه وراء تغيير أحرف اللافتة».

وقال بايان: «إن قماشاً مشمعاً، «تاربولين»، وُضع على حرفين لتبديلهما، والحراس يدرسون كيفية إزالته».

وتابع: «إنه ليس هناك مشتبه فيهم، لكن هذا الشخص إذا ما ألقي القبض عليه قد يواجه اتهاماً بجنحة التعدي على ممتلكات عامة». وأقر الناخبون في كاليفورنيا قراراً بجعل تعاطي الماريوانا للبالغين غير مجرم قانونياً في 8 نوفمبر، على الرغم من أن المخدر ظل محظوراً في القانون الاتحادي الأميركي.