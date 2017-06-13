إيران والإرهاب يتصدران مباحثات العبادي في السعودية غداً

الرياض (د ب أ)

يبدأ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي زيارة رسمية للسعودية غداً الأربعاء، يلتقي خلالها الملك سلمان بن عبد العزيز، ويتصدرها ملفا إيران والإرهاب.

وأفاد مصدر دبلوماسي في الرياض رفض ذكر اسمه، أمس، بأن الوضع على الساحتين العراقية والسورية، وتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال إنشاء مجلس تنسيق مشترك، وتأمين الحدود بين البلدين بعد انهيار تنظيم «داعش» في الموصل، إضافة إلى الملف الإيراني، سوف تتصدر محادثات العبادي مع المسؤولين السعوديين.

وأشار المصدر إلى أن أجواء إيجابية بدأت تسود العلاقات بين البلدين منذ زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، للعراق في أواخر فبراير الماضي ولقائه بالعبادي وكبار المسؤولين العراقيين، أعقبتها زيارة وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أواخر الشهر الماضي إلى بغداد، بحث خلالها مع مسؤولي الحكومة العراقية الوضع في سوق النفط، ومسألة تمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وكشف المصدر عن وجود رغبة لدى الطرفين للتعاون بشكل واضح وجلي فيما يخص ملفي إيران والإرهاب في المنطقة، بغية الوصول إلى تفاهمات عدة لمواجهة كل التحديات التي تواجه الجانبين. وألمح المصدر إلى أن الزيارة قد تتمخض عن إعلان الرياض تعيين سفير جديد لها في بغداد خلفاً لسفيرها السابق ثامر السبهان.