القوات العراقية تحرر قرى غرب الموصل وتقترب من «الحدباء»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

حررت القوات العراقية أمس، نحو سبع قرى غرب الموصل بمحافظة نينوى مع تقدمها باتجاه وسط حي الشفاء، مع اقتراب القوات الاتحادية للمئذنة «الحدباء» التي تسمى بجامع النوري في المنطقة القديمة بالموصل وهي آخر معاقل تنظيم «داعش». وقتلت قوات التحالف الدولي 30 «داعشيا» على الحدود بين محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين. فيما أشارت التحقيقات في تفجير كربلاء الجمعة الماضي، إلى أصابع إيرانية، حيث اعتقلت السلطات 5 إيرانيين بحوزتهم متفجرات قرب مكان الحادث، لم تلبث أن أطلقتهم مليشيات «الحشد الشعبي».

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير يار الله أمس، إن قطعات (الفرقة 15) حررت نحو 7 قرى، في غرب الموصل بمحافظة نينوى. وأوضح أن «القوات حررت قرى شيخ قرة السفلى، وطيشة العطشانة، والشهداء، والعزيزية، والموالي غرب جبال عطشانه شرق ناحية المحلبية في الموصل».

وتمكنت قوات الرد السريع من قتل 15 عنصرا من «داعش» بعد صد هجوم له في منطقة الزنجيلي المحررة غرب الموصل.

وقال مصدر أمني إن «القوات الأمنية تفرض سيطرة مطلقة على حي الزنجيلي وتتقدم شمالا باتجاه حي الشفاء».