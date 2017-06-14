923 وفاة و124 ألف إصابة بالكوليرا في اليمن

عدن (الاتحاد)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس، ارتفاع حالات الوفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا في اليمن إلى 923 حالة، منذ أبريل الماضي. وقالت المنظمة، في حسابها على «تويتر»، إنه تم الإبلاغ عن 124002 حالة يُشتبه في إصابتها بمرض الكوليرا، و923 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في 20 محافظة يمنية.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف حالات الاشتباه بمرض الكوليرا تم تسجيلها في أمانة العاصمة صنعاء، حيث سجلت 21538 حالة، وفي محافظة الحديدة، غربي البلاد 14107 حالة، وحجة 13279حالة، وعمران 13148 حالة. ومنذ نهاية أبريل الماضي، عاود وباء الكوليرا في اليمن إلى التفشي بشكل كبير في أكثر من محافظة، بسبب الوضع الصحي والبيئي المتدهور في البلاد التي تشهد حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف من جهة، ومسلحي الحوثيين وحلفائهم من جهة ثانية.

وفي ذات السياق، سجلت تقارير طبية في عدن ارتفاع عدد حالات الوفيات بمرض الكوليرا إلى 32 حالة منذ منتصف أبريل الماضي وحتى 10 يونيو الحالي، في حين بلغت أعدد الحالات المشتبه بإصابتها بالمرض 3677 حالة. وأكد مدير الصحة في عدن الدكتور عبدالناصر الوالي أن معظم الحالات المسجلة في جانحة الإسهالات المائية الحادة التي تضرب عدن للمرة الثانية تماثلت للشفاء التام فيما حالات قليلة لازالت تحت العلاج، موضحا أن معظم حالات الوفاة من الفئات الضعيفة «صغاراً وكبار السن».

وأشار إلى أن عينات الفحوص سجلت إصابة 50 حالة بالكوليرا وأن هناك تنسيقاً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية حول الوضع الصحي من أجل العمل على الحد من انتشار المرض. وأوضح مدير صحة عدن إلى أن تشكل لجنة صحية عليا لمواجهة هذا المرض وفتح 4 مراكز طبية علاج المصابين إلى جانب نشر فرق ترصد وبائي وتوعية في جميع المديريات.

وأشاد عبدالناصر الوالي، بالدعم المقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ومركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ولجنة الإغاثة الكويتية الذين يسهمون بتقديم الدعم اللازم لمواجهة مرض الكوليرا، وتوفير وسائل الوقاية والعلاجات اللازمة، مشيرا إلى أن هذه المساعدات الصحية أسهمت في استقرار التموين الصحي.