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مقتل عشرات الانقلابيين خلال معارك وغارات التحالف في «نهم»

«الشرعية» تسيطر بالكامل على القصر الجمهوري في تعز
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تاريخ النشر: الثلاثاء 13 يونيو 2017

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على ما تبقى من مواقع في القصر الجمهوري شرق تعز وقامت بتأمينه بشكل كامل، فيما أكدت مصادر عسكرية تكبد الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة جراء الغارات الجوية للتحالف العربي والمعارك مع الشرعية خلال اليومين الماضيين في بلدة نهم شرق صنعاء.

واستكملت قوات الجيش الوطني اليمني أمس، تحرير ما تبقى من القصر الجمهوري بمحافظة تعز، وقال اللواء 22 ميكا التابع للجيش الوطني في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تمت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري شرق تعز وتأمينه ونزع المتفجرات منه.

وشنت طائرات التحالف العربي 15 غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية للانقلابيين شرق المدينة. وذكر الجيش اليمني أن الضربات الجوية أحدثت «أضرارا وخسائر واسعة في الأرواح والعتاد لدى المليشيا الانقلابية، ناهيك عن حالة الرعب التي خلفتها الغارات التي استهدفت بدقة مواقع الانقلابيين». وأشار إلى مصرع قيادات حوثية وتدمير دبابة ومدفع وآليات عسكرية وأسلحة متوسطة.

كما تكبد الحوثيون خسائر بشرية ومادية مماثلة جراء الغارات الجوية للتحالف التي استهدفت معسكرات «جرادة والنجدة والاستقبال» في منطقة «الحوبان» شرق تعز، بحسب موقع الجيش اليمني الذي ذكر أيضاً أن قوات الشرعية دمرت عربات وآليات عسكرية للانقلابيين في هجوم عنيف باتجاه معسكر الأمن المركزي.

إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية إن أكثر من 42 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات حوثية لقوا مصرعهم في المواجهات والضربات الجوية الأخيرة للتحالف العربي في بلدة نهم شرق صنعاء، حيث تمكنت قوات الشرعية من تحرير مواقع استراتيجية في وسط البلدة. وبحسب مصدر ميداني في المقاومة اليمنية، فإن غارات التحالف النوعية أسفرت عن تدمير 12 مدرعة ومركبة عسكرية ومدفعين للميليشيات الانقلابية في نهم. وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية السابعة تمكنت من نزع أكثر من ثلاثة آلاف لغم في المناطق المحررة مؤخراً في نهم. ... المزيد
     
 