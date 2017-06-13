«الشرعية» تسيطر بالكامل على القصر الجمهوري في تعز

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء)

سيطرت قوات الشرعية اليمنية على ما تبقى من مواقع في القصر الجمهوري شرق تعز وقامت بتأمينه بشكل كامل، فيما أكدت مصادر عسكرية تكبد الميليشيات الانقلابية خسائر بشرية ومادية كبيرة جراء الغارات الجوية للتحالف العربي والمعارك مع الشرعية خلال اليومين الماضيين في بلدة نهم شرق صنعاء.

واستكملت قوات الجيش الوطني اليمني أمس، تحرير ما تبقى من القصر الجمهوري بمحافظة تعز، وقال اللواء 22 ميكا التابع للجيش الوطني في بيان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه تمت السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري شرق تعز وتأمينه ونزع المتفجرات منه.

وشنت طائرات التحالف العربي 15 غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية للانقلابيين شرق المدينة. وذكر الجيش اليمني أن الضربات الجوية أحدثت «أضرارا وخسائر واسعة في الأرواح والعتاد لدى المليشيا الانقلابية، ناهيك عن حالة الرعب التي خلفتها الغارات التي استهدفت بدقة مواقع الانقلابيين». وأشار إلى مصرع قيادات حوثية وتدمير دبابة ومدفع وآليات عسكرية وأسلحة متوسطة.

كما تكبد الحوثيون خسائر بشرية ومادية مماثلة جراء الغارات الجوية للتحالف التي استهدفت معسكرات «جرادة والنجدة والاستقبال» في منطقة «الحوبان» شرق تعز، بحسب موقع الجيش اليمني الذي ذكر أيضاً أن قوات الشرعية دمرت عربات وآليات عسكرية للانقلابيين في هجوم عنيف باتجاه معسكر الأمن المركزي.