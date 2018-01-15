126 لاعباً محترفاً في تحدي «أبوظبي للجولف»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكمل مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للجولف الترتيبات كافة لبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف التي تنطلق الخميس وتستمر حتى الأحد المقبل، بمشاركة 126 لاعباً محترفاً من بينهم نجوم الصف الأول في اللعبة بالعالم.

وبدأ اللاعبون في التوافد على أبوظبي خلال الأيام الماضية، ويكتمل وصولهم قبيل انطلاقة البطولة التي تشهد فعاليات مصاحبة وقرية للجمهور تم توفير العديد من الأنشطة بها، حتى تضمن استمتاع العائلات بأجواء ترفيهية متنوعة، بجانب الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة نجوم الجولف العالميين.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن أن جميع التحضيرات المتعلقة بالبطولة التي تعاود الانطلاق في نسختها الـ13 برعاية شركة الإمارات العالمية للأمونيوم، خلال لقاء مع الإعلام أمس، تخللته جولة على ملعب أبوظبي للجولف الذي يستضيف المنافسة، بحضور نوف عبد الرضا مدير الفعاليات بالمجلس وبيتر جيرمان مدير البطولة.

وذكرت نوف عبد الرضا أن استراتيجية مجلس أبوظبي الرياضي التي وجه بها سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس المجلس، هي جعل أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية، من خلال استضافتها وتنظيمها للعديد من البطولات العالمية في الرياضات المختلفة.