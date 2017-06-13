تغيير الدستور.. طوق نجاة لمادورو

عندما يكون منزلك يحترق وعلى وشك الاصطدام بإعصار من الفئة الخامسة، ربما لا يكون هذا هو الوقت المناسب لترميمه، بيد أن هذه هي خطط تحسين المنزل للرئيس نيكولاس مادورو، الذي يمضي قدماً لتنفيذ محاولة استفزازية لإعادة كتابة دستور فنزويلا على الرغم من انحدار البلاد إلى كارثة سياسية واقتصادية. قد حددت الحكومة 30 يوليو لكي يقوم الناخبون باختيار مندوبين لعضوية الجمعية التأسيسية التي ستكون لديها السلطة لإعادة وضع القوانين الفنزويلية. ويصر «مادورو» على أن الهدف هو «استعادة السلام» للبلاد، لكن التأثير حتى الآن كان العكس تماماً. ويرى المعارضون لمادورو محاولته لإعادة صياغة الدستور لانتزاع السلطة، وهم لا يريدون فعل أي شيء حيال ذلك. وتقول حركة «المائدة المستديرة للوحدة الديمقراطية»، وهي حركة معارضة كبيرة في فنزويلا، إنها ستقاطع الجمعية. وفي الأسبوع الماضي حاول أنصارها القيام بمسيرة إلى مقر السلطات الانتخابية في فنزويلا، حاملين لافتات مكتوب عليها «الجمعية التأسيسية ما هي إلا احتيال».
غير أن امتناعهم يخاطر بإطلاق يد مادورو لإجراء تغييرات قانونية وسياسية شاملة تحت مسمى الشرعية الديمقراطية. وإذا كانت النتيجة النهائية هي تمديد حكم مادورو، بحسب ما يقول المحللون، فإن الجمعية يمكن أن تأخذ البلاد إلى حكم ديكتاتوري كامل.
ويبدو أن مادورو يفكر في موعد نهائي خاص به - الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. ومع انهيار الاقتصاد ومعدلات تأييده التي تحوم حول 20% فقط، فإن أمامه فرصاً قليلة للبقاء في السلطة. لكن تغيير دستور فنزويلا بهدف تأجيل أو إلغاء الانتخابات يعد واحداً من هذه الفرص. وقد أضاف تصويت 30 يوليو ضرورة ملحة جديدة للمواجهات المتقلبة بالفعل بين مادورو والحشود المتزايدة من الفنزويليين الغاضبين من الحكومة. وبالنسبة لمعارضيه، سيكون الحدث بمثابة إطلاق قنبلة موجهة لبقايا الديمقراطية الفنزويلية. وفي هذا الإطار، قال زعيم المعارضة «خوليو بورخيس» مؤخراً: «إنهم يريدون القضاء ليس فقط على ديمقراطيتنا، بل أي مؤسسة لا تزال كائنة في فنزويلا».
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وقد حقق نواب المعارضة فوزاً ساحقاً في أواخر عام 2015، حيث سيطروا على السلطة التشريعية للبلاد وسط إحباط واسع النطاق بسبب حالة الانهيار التي وصلت إليها الدولة. ومنذ ذلك الحين، والأزمة الإنسانية في فنزويلا تزداد سوءاً، بيد أن مادورو استخدم السلطة القضائية للبلاد للتضييق على خصومه وعلى أجندتهم. وتتعرض الأحوال المالية لفنزويلا للدمار لدرجة أن الحكومة اقترضت من بنوك وول ستريت بمعدلات تقدمها مكاتب الرهونات. بيد أن مادورو يقول إن هدفه بالنسبة للجمعية الدستورية سيكون تحصين ما يسمي بـ «الدولة الجماعية»، حيث تتنافس وحدات التقسيم الإداري «الكميونات» و«المجالس الإدارية» أو تحل محل المؤسسات الاقتصادية والسياسية التقليدية في فنزويلا.
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*صحفيان أميركيان
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»