«محمد بن راشد للمعرفة» تكشف عن أهم إصداراتها لعام 2017

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن قائمةٍ بأهمِّ إصداراتها لعام 2017، والتي تشمل باقةً من الكتب المتنوعة تحت مظلة برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى مبادراتها الرائدة التي تهدف إلى رفع المستوى الفكري والأدبي.

وتضمُّ الإصداراتُ مجموعةً متميزةً من الكتب لأبرز الكُتَّاب الشباب في مجالات الرواية وأدب الكتابة للطفل.

وتشمل قائمة الإصدارات وعن فئة الكتابة للطفل: كتاب «شجرة حناء جدتي» للمؤلفة أميرة علي بن كدرا، وكتاب «عندما تغضب الأرض» لحمدة فرج عبد الله، وكتاب «عروس البئر» لهيا أحمد الحامد، وكتاب «بنت المطر» لعائشة عبد الله محمد، وكتاب «هل أمي تحبني» لنورة إبراهيم، وكتاب «الوحش ذو الأقدام الكبيرة» لشيماء الحوسني.

وعن فئة أدب الرحلات، كتاب «رشفة من بلاد اليابان» لطلال سالم، و«أسطورة المسرح الياباني» لمحسن سليمان، وكتاب «الطريق إلى اليابان» للمؤلفة الهنوف محمد، وكتاب «قصائد يابانية مترجمة - الصحراء العربية - 99 قصيدة هايكو» للمؤلف كيكا هوتَا.

وفي مجال الرواية، كتاب «حارس الشمس» للمؤلفة إيمان اليوسف، وكتاب «عودة ميرة» للمؤلفة عائشة العاجل، إلى جانب كتاب «دم فاسد» للمؤلفة نورة محمد، وكتاب «ذوات أخرى» لبدرية الشامسي، إضافة إلى كتاب «ما بعد العاصفة» لسامي الخليفي، وكتاب «سمكة الرمل» لمها قرقاش، وكتاب «شارع قابل» للدكتورة حنان محمد طالب.

كما تضم القائمة «كتاب الدينوراف» لحصة المهيري، وكتاب «اختلافنا سر سعادتنا» لعائشة البلوشي، وكتاب «ريم والدماني» لعائشة أحمد المري، وكتاب «سمور في وادي الوريعة» لكريمة السعدي، إلى جانب كتاب «سحر المحبة» لنورة عبد الرحمن، وكتاب «أنا مختلف» لنادية النجار، وكتاب «عبق الماضي» لبديعة الهاشمي، وكتاب «سقف الأحلام» لبدرية الشامسي.