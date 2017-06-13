موزة غباش: الكتاب يحرِّر العقل من الجهل والظلام

رانيا حسن (دبي)

استطاعت د. موزة غباش من خلال تأسيسها لرواق عوشة الثقافي نسج خيوط العلم والثقافة، وتقديم منتج معرفي أثمر عن حراك ثقافي متصاعد، والذي أطلقت عليه اسم والدتها عرفاناً بالجميل ليكون الرواق قائماً على مبدأ التطوع لخدمة الثقافة الخيري والاجتماعي.

وتقول د. موزة غباش: «مرت خمسة وعشرون عاماً، وما زلت أتذكر بوضوح كيف وارينا أمي عوشة الثرى، وشيدنا في مكان ذكراها هذا الرواق الثقافي، الذي دخل يوبيله الفضي هذا العام، وكيف خططنا وأقمنا الأنشطة والفعاليات الثقافية عبر تقديم الأمسيات الشعرية والإصدارات للكتب والمحاضرات فيشمل كل محبي الأدب والثقافة لخدمة الوطن.

وتضيف: «خلال هذه السنوات الطويلة الماضية بذرنا العديد من الأفكار وحصدنا الكثير من النتائج، ونشعر اليوم بالرضا لأننا سلكنا طريق العلم والمعرفة، الطريق الصحيح الذي يفضي بأية أمة أو شعب إلى صدارة المجد والحضارة».

وتؤكد: «يأتي حبي وعشقي للمعرفة والقراءة بفضل تربيتي في كنف سيدة وصفت بأنها من طراز خاص، فهي الشاعرة والحكيمة المحبة للعلم والشغوفة بالمعرفة، والتي بدورها تربت تحت سقف والدها «حسين بن ناصر آل لوتاه»، الذي جلب المعلمين لأولاده من المملكة السعودية ليعلمهم القراءة والكتابة وعلوم الدين والتربية، ولم يستثن عوشة رغم أن المعلمين كلهم رجال وفي زمن كان يحظر فيه الاختلاط، لكنه كان الأب والمربي الحكيم الذي استنبط قيمة القراءة والمعرفة وعلمها لأولاده، لذلك ذكرياتي تمتد من عمر (2- 4) سنوات، وكان بيتنا زاخراً بالسياسة والثقافة، وكان مجلس والدي يرتاده الكثيرون من الشخصيات السياسية المهمة، فكان أشبه بمنتدى سياسي وثقافي، لكل هذه الأسباب جاءت علاقتي مبكرة جداً بالكتاب، الذي له دور مهم في صقل الوعي وتحرير العقل من الجهل والظلام».