نهيان بن مبارك يعتمد برنامج «ملتقى رمضان لخط القرآن- الدورة التاسعة»

دبي (الاتحاد)
اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، برنامج الدورة التاسعة من ملتقى رمضان لخط القرآن الكريم، والذي تنظمه وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الفترة من 23 وحتى 25 من رمضان الجاري، في الفستيفال سيتي بدبي تحت رعاية معاليه، وبمشاركة 30 خطاطاً من 16 دولة عربية وإسلامية وأجنبية، يجتمعون على أرض الخير، أرض الإمارات، ليخطوا معاً 30 جزءاً من القرآن الكريم خلال 3 أيام، وذلك بخط الثلث للمرة الأولى، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الملتقى، ويجعل من الدورة التاسعة الدورة الأكثر تميزاً بين سابقاتها.
وأكد الشيخ نهيان بن مبارك، أن وزارة الثقافة وتنمية المعرفة تضع كل إمكاناتها لإنجاح فعاليات ملتقى رمضان لخط القرآن الكريم، باعتباره واحداً من أهم الفعاليات الدولية التي تنظمها الوزارة على مدار العام، وتسعى من خلالها إلى تعزيز قيمة اللغة العربية وفنونها، مضيفاً أن مشاركة خطاطين من أكثر من 16 دولة عربية وإسلامية أوروبية يعد دليلاً على نجاح الملتقى الذي يربط بين القيمة الروحية العظيمة للقرآن الكريم والإبداع الراقي للفنان والخطاط الإسلامي في خط حروف وكلمات هذا الكتاب المجيد.
|
ونبه معاليه إلى أن ملتقى رمضان لخط القرآن الكريم إلى جانب جائزة البردة العالمية شكلا على مدى السنوات الماضية حالة استثنائية في مسيرة الخط العربي والزخرفة الإسلامية، كما أضحت دولة الإمارات محط أنظار كل خطاطي العالم، بل يمكننا القول بكل فخر إن الإمارات من خلال هذه الفعاليات الكبرى قد مهدت الطريق لتطوير الخط العربي، وإحياء العديد من الخطوط التي كادت تندثر من فرط تغافل الخطاطون الحاليين عنها.
|
ومن جهة أخرى، وضعت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة شروطاً عدة لإنجاز هذا العمل، كاعتماد نوع الخط وهو خط الثلث، وبمقياس واحد للأقلام المستخدمة في الكتابة، ونوع الورق المستخدم، وكذلك توحيد نوعية الأحبار، حيث تحتفظ وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالنسخة الكاملة لكتاب الله بتوقيعها من كل المشاركين في الملتقى، وتاريخ إنجازه، لتدخل ضمن مقتنيات الوزارة النفيسة التي تعد تراثاً للأجيال القادمة.
وتضم لجنة تحكيم الملتقى محمد أوزجاي من تركيا، وعبد الرضا بهيه داوود الفرجاوي من العراق، والدكتور عبيدة محمد صالح البنكي من سوريا، ومحمد التميمي من تركيا. كما يقام معرض لوحات الخط والزخرفة للأعمال الفائزة بجائزة البردة العالمية على هامش ملتقى رمضان لخط القرآن.