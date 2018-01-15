«القوارب السريعة» تتنافس على لقب «دبي» في مياه الصفوح

دبي (الاتحاد)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم السبت المقبل سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الثالثة من بطولة الإمارات)، وذلك ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الحالي.

وتقرر أن ينطلق السباق الكبير في العاشرة صباحاً على مسار في شاطئ الصفوح في المنطقة الواقعة بين هلال نخلة جميرا الشرقي وفندق برج العرب لمسافة تصل إلى 31 ميلاً بحرياً.

وكان النادي قد نظم سباق دبي للقوارب الخشبية السريعة -الجولة الثانية من بطولة الإمارات مؤخراً، الذي شهدت تتويج القارب ناس 10 بقيادة سعيد القامة المهيري وفالح المنصوري بالمركز الأول وحل القارب الكويتي رهيب 17 بقيادة عبد اللطيف العماني وجاسم سعود الرجيب في المركز الثاني، ثم القارب المشخص مارين 3 بقيادة الشقيقين خليفة وذياب حميد بن ذيبان في المركز الثالث.

وأعلن النادي عن البرنامج الزمني للسباق المرتقب الذي يبدأ بعد غدٍ باستكمال إجراءات التسجيل في مقر النادي بالميناء السياحي ثم إجراء الفحص الفني والسلامة على كل القوارب عبر اللجنة الفنية.