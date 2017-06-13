فتى جمع الكرات بطل «رولان جاروس»

دبي- الاتحاد

تُوج الشاب الأسترالي أليكسي بوبيرين، فتى جمع الكرات في بطولة سوق دبي الحرة سابقاً، بكأس دورة فرنسا المفتوحة للناشئين التي اختتمت على استاد رولان جاروس في باريس.

وسبق للشاب الأسترالي بوبيرين (17 سنة) الروسي الأصل، أن شارك ضمن أطفال جمع الكرات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس 2009، وكان مشاركاً منتظماً في دورات تنس الناشئين في الإمارات، وقدم له منظمو دولية دبي للتنس في فبراير من هذا العام بطاقة دعوة لخوض الأدوار التأهيلية لبطولة تنس الرجال، ورغم خسارته مباراته الافتتاحية أمام الأوزبكي دنيس إستومين، إلا أن مشاركته في بطولة تنس دبي ذات تصنيف 500 نقطة شكلت فرصة كبيرة للاعب الشاب.

وهنأ كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة بوبيرين على فوزه بدورة فرنسا المفتوحة لتنس الناشئين كأول أسترالي ناشئ يفوز بهذا اللقب منذ 49 عاماً، وتمنى ماكلوكلين له كل التوفيق والنجاح في بقية الموسم، آملاً أن يراه في دبي العام المقبل.

من جانبه، قال صلاح تهلك، نائب الرئيس التنفيذي- لشؤون الخدمات المؤسساتية في سوق دبي الحرة ومدير دولية دبي للتنس: كنا سعداء بمنح أليكسي، أحد أطفال جمع الكرات السابقين في تنس دبي، بطاقة دعوة للمشاركة في الأدوار التأهيلية لبطولة هذا العام التي احتفينا بيوبيلها الفضي، وإنه لخبر رائع أن يواصل مشواره في عالم الكرة الصفراء، وأن ينجح في انتزاع لقب دورة فرنسا المفتوحة لتنس الناشئين، ونقول له: أحسنت وتهانينا!.

من ناحيته، قال كلارك فرانسيس، مؤسس ومدير أول أكاديمية كلارك فرانسيس للتنس بدبي: نحن في الأكاديمية فخورون بمساعدة شركائنا في سوق دبي الحرة لـ أليكسي على تحقيق حلمه في الفوز بإحدى بطولات جراند سلام، إذ كان فتى جمع كرات بارع في بطولة دبي 2009، والعالم ينتظر الآن إنجازاته.

ويشغل بوبيرين حالياً المركز 1047 على سلم التصنيف، وسبق أن وصل إلى التصنيف 1039 في 22 مايو 2017، في حين وصل إلى التصنيف 1556 في فئة الزوجي في 19 سبتمبر 2016، وتأهل إلى نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لزوجي الناشئين في 2017، قبل أن يفوز هذا الشهر بدورة فرنسا المفتوحة لفردي الناشئين.