الأسطورة يحسم صدارة «الرابعة» في كلباء

كلباء (الاتحاد)

حسم فريق الأسطورة صدارة المجموعة الرابعة لبطولة نادي اتحاد كلباء الرمضانية لسباعيات كرة القدم، والتي يستضيفها النادي خلال الشهر الفضيل بفوزه على الجالية السورية 2 - صفر في مباراة مثيرة وقوية انتهى شوطها الأول بالتعادل صفر - صفر.

وفي الشوط الثاني، حقق الأسطورة مبتغاه وأحرز هدفيه خلال 5 دقائق عن طريق طلال درويش وحمدان حمد، أنهى بهما المباراة وصدارة المجموعة ليلاقي فريق المرحوم إبراهيم الجداع في دور الثمانية، وحصل لاعب الأسطورة حمدان حمد على جائزة أحسن لاعب في هذه المباراة. وتستأنف مباريات دور الثمانية يوم غد بلقاءين الأول بين الأسطورة والمرحوم إبراهيم الجداع والثاني بين القادري B والعزبة 007. وأعلنت اللجنة المنظمة برئاسة سيف سلطان المحرزي نائب رئيس مجلس الإدارة وخالد علي الغيلي الزعابي أمين السر العام للنادي نائب رئيس اللجنة عن تخصيص جوائز قيمة للجمهور خلال دور الثمانية، واستقطاب عدد من اللاعبين الدوليين للمشاركة في هذه التظاهرة، وإجراء سحوبات ومسابقات وفعاليات خاصة بهذه البطولة، كما تستعد اللجنة لإنهاء الترتيبات الخاصة بحفل الختام، والذي سيكون بنهاية المباراة الختامية يوم 22 رمضان.