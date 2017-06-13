30 ألف مشارك في «عالم دبي للرياضة»

دبي (الاتحاد)

اجتذبت فعاليات الدورة السابعة من عالم دبي للرياضة نحو 30.000 مشارك خلال الـ 10 أيام الأولى منذ انطلاقها في الأول من يونيو الحالي، في قاعات الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، التي تستضيف الحدث الرياضي الصيفي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، والذي يستمر على مدى 13 أسبوعاً حتى 2 سبتمبر المقبل.

وتشهد الملاعب منذ فتح أبوابها في الثامنة صباح كل يوم، وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، نشاطاً وإثارة كبيرين، وبينما تشهد ملاعب كرة القدم والتنس والرجبي والسلة والطائرة، منافسات حامية بين لاعبي الأكاديميات العالمية المشاركة خلال الفترة الصباحية وحتى الثانية ظهراً، فإنها تحفل بعد الثانية ظهراً بمشاركة مئات اللاعبين والرياضيين من مختلف الأعمار على مدار اليوم، وحتى الواحدة ليلًا يوميا، وتستوعب الملاعب مجتمعة مشاركة نحو 300 رياضي في وقت واحد في الساعة الواحدة. يزداد عدد المشاركين بصورة كبيرة خلال العطلات الأسبوعية، وهو ما يتوجب الحجز قبلها بوقت كافٍ لممارسة أي من اللعبات المتوافرة التي يضمها الحدث، والتي يصل عددها إلى نحو 20 لعبة تُقام على نحو 50 ملعبا، بما في ذلك منطقة لتنس الطاولة تضم نحو 12 منضدة تنس، وهي مفتوحة أمام الجميع مجاناً، وتشهد يومياً منافسات حامية بين عشرات الشباب من الجنسين من جميع الجنسيات.

وأصبح عالم دبي للرياضة ملتقى عشاق الرياضة والنشاط البدني من مختلف الأعمار والجنسيات، الأمر الذي يدل على نمو الوعي بأهمية ممارسة الرياضة في أوساط مجتمعنا على مدار العام، وتأثيرها على صحة وسعادة أفراد المجتمع كون الرياضة وسيلة لتزويد الأفراد بالسعادة والطاقة الإيجابية، وبفضل مكانه المميز وحسن توزيع المساحات وتوفير الخدمات للرياضيين، فقد حقق عالم دبي للرياضة نمواً كبيراً على مدار الأعوام السابقة، وأصبح مرادفاً للياقة والصيف في دبي، وينظم الحدث مركز دبي التجاري العالمي بالمشاركة مع مجلس دبي الرياضي.