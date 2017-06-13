«الجوارح» يكسب الشرطة ويحلق بلقب «الزمن الجميل»

أسامة أحمد (الشارقة)

توج فريق «الجوارح» بلقب النسخة الأولى لبطولة فوق 40 سنة الرمضانية لكرة القدم التي نظمها المجلس، بعد فوزه في المباراة النهائية مساء أمس الأول، بالملعب الفرعي بنادي الشارقة، بالفوز على شرطة الشارقة بهدفي عيسى جمعة واللذين جاءا على مدار الشوطين. واستعاد اللاعبون القدامى ذكريات الزمن الجميل، حيث شارك مع «الجوارح» بخيت سعد، عيسى جمعة، يوسف فكري، عيسى مراد، محمد إبراهيم، فيما شارك مع شرطة الشارقة عيسى مير، إبراهيم مير، عبد العزيز العنبري وغيرهم من النجوم القدامى.

وتحدث عبد الرحمن الحداد، نيابة عن نجوم «الزمن الجميل»، مشيداً بفكرة المجلس في تنظيم الحدث وعودة اللاعبين القدامى إلى «المستطيل الأخضر»، متطلعاً لاستمرار البطولة خلال المرحلة المقبلة.

وقام الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، بحضور عبد العزيز النومان أمين عام المجلس، بتكريم نادي الشارقة مستضيف الحدث وطاقم الحكام الذي أدار المباراة النهائية، والمكون من سلطان محمد، وجمعة المخيني، ومحمد العبيدلي، وعلى مال الله، إضافة إلى الحكم المخضرم علي الملا.

كما كرم فريق روح الاتحاد صاحب المركز الثالث بعد انسحاب الصايغ للإعلام، وشرطة الشارقة الحاصل على المركز الثاني، و«الجوارح» المتوج بلقب النسخة الأولى، وأيوب لشكري أفضل إداري، وناصر خميس أفضل لاعب، وبخيت سعد أفضل مهاجم، وعبدالله عبد الفتاح أحسن حارس، وعيسى جمعة هداف البطولة بـ 13 هدفاً، وروح الاتحاد الحاصل على لقب الفريق المثالي.

وكشف الشيخ صقر بن محمد القاسمي، عن إطلاق المجلس الرياضي لدوري فوق 40 سنة في نوفمبر المقبل، من أجل استعادة لاعبي الزمن الجميل للذكريات بعودتهم للمستطيل الأخضر في بطولة خاصة ورد الجميل لهم، مشيراً إلى أن المجلس سيعلن كل تفاصيل الحدث في مؤتمر صحفي. وأشاد بتجمع اللاعبين القدامى في البطولة والتي حققت أهدافها المنشودة بعد أن استمتع الحضور بأدائهم، مما كان له المردود الفني على النسخة الأولى. من جانبه، أكد عبد العزيز النومان أن النسخة الأولى حققت أهدافها، مبيناً أن دوري فوق 40 سنة سيتسمر من نوفمبر إلى مارس، بمشاركة 16 فريقاً، وسيشارك مع كل فريق 11 لاعباً. وأضاف: المجلس الرياضي يدرس إقامة كأس الإمارة لبطولة فوق 40 سنة بعد أن أكد نجوم الزمن الجميل معدنهم الأصيل، مثمناً جهود اللجنة المنظمة برئاسة خالد الناخي في الوصول بالنسخة الأولى إلى آفاق النجاح.