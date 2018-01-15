سباق «عام زايد للأوتوكروس» الجمعة

أم القيوين (الاتحاد)

أنهى نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين كل الترتيبات لانطلاقة الجولة الثالثة من بطولة عام زايد لسباق الأوتوكروس، تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس النادي، وحددت اللجنة المنظمة موعداً للتسجيل والفحص الفني لجميع السيارات والفرق المشاركة في السباق من الرابعة مساء إلى السادسة مساء على أن تكون الانطلاقة السابعة مساءً.

وتدور منافسات الجولة الثالثة على حلبة رملية لمسافة كيلو ومائة متر، وتقسم فئات السباق إلى ست فئات، يخوض المتسابقون فيها السباق على ثلاث مراحل تتكون كل مرحلة من ثلاث لفات في الحلبة ليكون السباق من أكثر البطولات تحدياً ومنافسة.

وتشهد الجولة الثالثة من البطولة مشاركة قوية وكبيرة من المتسابقين المعروفين في المنطقة الخليجية والمحلية لهذه السباقات، التي تعتمد على المهارة والإثارة في القيادة، وهي اختبار حقيقي لقدراتهم العقلية والجسدية وتحظى سباقات الأوتوكروس بحضور جماهيري كبير من عشاق رياضة السيارات الرملية.

وشهدت الجولتان الأولى والثانية، مشاركة كبيرة من المتسابقين، ومن المتوقع أن تزداد الإثارة في الجولة الثالثة، ومن أبرز الأسماء في هذه الجولة المصري أحمد بركات، والإماراتي حسن البلوشي، والسعودية مبارك الزبيدي ومواطنه سلطان عسيري والإماراتي نوح بوحميد، وسيف آل علي، والمصري تامر أبو السعد، وراشد بن حمودة وعبدالله الشامسي وراشد الشاوي وفيصل الذهب، واللبناني آلان نوفل والسوري رشاد فرج.

يذكر أن الجولة الماضية شهدت تكريم راشد الشاوي الغفلي بكأس المتسابق المبتدأ، ونوح بوحميد بكأس العمالقة، وراشد بن حمودة الكتبي بكأس الروح الرياضية، و«بومر تيم» أفضل فريق محلي و«ماز راسينج» السعودي أفضل فريق أجنبي، والمصرية أميرة بهاء بكأس المشاركة النسائية.