الناموس يواصل تألقه في طائرة شخبوط

أبوظبي (الاتحاد)

واصل فريق الناموس تألقه في بطولة مدينة شخبوط الثانية لكرة الطائرة، حيث حقق الفوز الثاني على التوالي له في البطولة على حساب درع الجزيرة 2 - 1، فيما حقق عاصفة الحزم فوزه الأول على حساب درع لوطن 2 - صفر، وفي المباراة الثالثة فاز الحزم على الزعيم حامل لقب النسخة الأولى 2 - 1. وتتواصل مباريات البطولة مساء اليوم، على أن يتحدد طرفا اللقاء النهائي المقرر له الغد على ضوء نتائج مباريات هذا المساء.

وكان الشيخ راشد بن أحمد بن حمدان آل نهيان، قد افتتح منافسات البطولة على أحد الملاعب المفتوحة بمدينة شخبوط، ويشارك في البطولة 8 فرق هي الحزم، والصقور، والزعيم، وعزام، والناموس، وعاصفة الحزم، ودرع الجزيرة، وحماة الوطن، فيما يشارك فيها ما يقرب من 50 لاعباً من بينهم عدد كبير من لاعبي أندية الدوري، وفي مقدمتهم لاعبو نادي بني ياس. وتقام البطولة للموسم الثاني على التوالي بعد أن حققت النسخة الأولى نجاحات كبيرة، وفاز بها فريق الزعيم في العام الماضي، ويأتي تنظيم رمضانية مدينة شخبوط الثانية لكرة الطائرة في إطار السعي نحو توطيد العلاقات بين شباب المدينة وحثهم الدائم على ممارسة الرياضة في أجواء رمضانية مميزة. ومن المقرر أن تتواصل مباريات النسخة الثانية حتى مساء الأربعاء المقبل، حيث ستقام المباراة النهائية.​