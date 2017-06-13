فريق سعيد بن طحنون يتصدر «الثانية»

العين (الاتحاد)

واصل فريق سعيد بن طحنون لكرة اليد، مسيرته الناجحة في بطولة سيدات اليد، محققاً فوزه الثاني على التوالي على حساب فريق زايد الخير 31 - 4، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول، على الصالة الرياضية بنادي أصحاب الهمم بدار الزين، منحته صدارة المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، محققاً العلامة الكاملة.

وفي نفس الجولة، فاز فريق «بي إتش دي» دار الزين 20 - 4، لينافس فريق سعيد بن طحنون على الصدارة التي تحددها نتيجة مباراتهما الليلة في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للبطولة، ويسبقها لقاء فريقي زايد الخير ودار الزين في لقاء شرفي على المركزين الثالث والرابع لحساب المجموعة الثانية.

لم يجد فريق سعيد بن طحنون صعوبة في تجاوز فريق زايد الخير في رحلة الدفاع عن اللقب، وقدم أسلوباً دفاعياً وهجومياً ناجحاً، مستغلاً الخبرات الطويلة للاعباته ليحسم الشوط الأول 20 - 3، منهياً المباراة بنتيجة عريضة قوامها 31 - 6، وأدارت المباراتين الحكمتان دلال حبشان وأم الزين.