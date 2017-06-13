عائلة ريو: تكريم ولي عهد دبي «مفاجأة سعيدة»

دبي (الاتحاد)

عبرت عائلة الطفل «ريو» المصاب بالتوحد الذي تواجد مع فريق «أنجل ووف» في منافسات التحدي الليلي، عن سعادتها الكبيرة بالتكريم الذي حصلت عليه من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، مشيرة إلى أن التكريم مثل مفاجئة سعيدة في ختام مشاركتهم في البطولة.

وتحدث نيك واتسون والد الطفل البالغ من العمر 14 عاماً، وقال: شاهدنا سموه، وهو يتواجد لحضور المنافسات، لكن لم يخطر ببالنا إننا حظينا بمتابعته، حينما وصلنا إلى خط النهاية أعلمتنا اللجنة المنظمة بهذا التكريم السخي من قبله، والذي يؤكد اهتمام القيادة في هذه الدولة بالرياضة وأصحاب الهمم تحديداً، وتمثل تشجيعاً كبيراً لنا لمواصلة هذه المشاركات وتواجد ريو معنا دائماً. وكشف نيك واتسون، أن هذه المشاركة هي رقم 43 خلال الموسم الحالي في مختلف المسابقات الرياضية، إلى جانب تواجده أمس الأول، في سباق الدراجات، حيث يشارك بدراجة خاصة يجلس خلالها ريو على مقعد مخصص له رفقة والده في المنافسات.

وقال: هدفي دائماً تشجيعه على الانخراط في الرياضة، وإيصال رسالة للمجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني ودمج أصحاب الهمم لكسب التحديات.

وتابع: حينما أشارك في السباحة يكون معي، وفي الدراجات أيضاً، وخلال التحدي الليلي حرصت أن يركض إلى جانبي وكنت أقوم بوضعه على ظهري حينما أتسلق مع توفير وسائل الأمان كافة، ونشارك بالعادة كعائلة رفقة زوجتي ديلفي، وأحياناً توجد معنا ابنتي تيا، ونقوم بهذه النشاطات كعائلة مع مشاركة أشخاص آخرين أيضاً.

وكشف نيك، أنه قدم إلى هنا من إنجلترا واستقر قبل 20 عاماً، وقال: حضرت للعمل هنا في مجال اللياقة البدنية والتدريبات الرياضية، وأنا متخصص بهذا المجال وأعيش هنا بكل راحة رفقة عائلتي في هذه الدولة التي تشجع الرياضة وتدعم المجتمع بمختلف فئاته.