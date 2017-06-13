ميرزا يحلق بلقب دراجات الرجال في «ند الشبا»

رضا سليم (دبي)

أحرز يوسف ميرزا، نجم منتخبنا الوطني، المركز الأول في فئة الرجال بسباق ند الشبا للدراجات الهوائية والذي أقيم مساء أمس الأول، ضمن دورة ند الشبا الرياضية التي تقام تحت رعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وجاء صدارة ميرزا بعدما قطع المسافة (75 كلم) بزمن قدره 1:36:08 ساعة، وأقيم السباق لـ 4 فئات وشارك فيه 1000 دراج، من 50 دولة، وسيطر لاعبو المنتخب على المراكز الأولى، حيث جاء بالمركز الثاني ماجد محمد البلوشي بزمن 1:36:13 وحصل محمد يوسف المنصوري على المركز الثالث بزمن 1:36:20 ساعة.

وتصدر راشد الظاهري، سباق فئة أصحاب الهمم الذي أقيم لمسافة 10 كلم، قاطعاً المسافة في 15:59:01 دقيقة، وجاء حسين المازم في المركز الثاني بزمن 15:59:05 دقيقة، وحل في المركز الثالث الإيراني عبدالله هاشمي، بزمن 16:02 دقيقة.

وقام صلاح أمين، نائب رئيس اللجنة المنظمة، وأسامة الشعفار، رئيس الاتحادين الآسيوي والمحلي للدراجات، وحسن المزروعي، مدير الدورة، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى.

كما تم تكريم الطفل ريو، من أصحاب الهمم المصاب بالتوحد ووالده نيك واتسون، الذي يحرص على إشراك ولده في جميع المنافسات الرياضية، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم ريو، حيث شارك في طواف الدراجات وقطع مسافة 75 كلم وهو يضع ولده في كرسي خاص في الدراجة، وهو التكريم الثاني من سموه للطفل وعائلته بعد أن تم تكريمهم بجائزة تعادل قيمتها جائزة المركز الأول في تحدي ناس الليلي للفرق.

من جانبه، أعرب أسامة الشعفار عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به المنتخب في السباق، وقال: دراجونا أثبتوا جدارتهم، في سباق ناس وهي البطولة التي نعتز بها، ونتقدم بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كما نشكر اللجنة المنظمة على كل ما تقدمه لإنجاح الحدث والظهور بهذه الصورة المشرفة.

وأضاف: السباق كان سريعاً، كما كان متوقعاً، ونجح دراجو منتخبنا من البداية في الانفصال عن السباق ونجحوا في خطتهم، وما ظهر به المنتخب هو ثمرة جهد أعضاء الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن السباق في هذا التوقيت هو إعداد للبطولة العربية المقبلة التي ستقام خلال أكتوبر المقبل بمصر.

من ناحية أخرى، يسدل الستار مساء اليوم، على منافسات ربع نهائي مسابقة كرة القدم للصالات حيث يلتقي فريق الطاهر متصدر المجموعة الثانية، مع كواترو وصيف المجموعة الأولى في العاشرة مساء، تليها مباراة الوصل متصدر المجموعة الرابعة مع زاجل وصيف المجموعة الثالثة في الحادية عشرة والنصف.