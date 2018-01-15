الأحوال الجوية تلغي المرحلة العاشرة

توبيزا (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار عن إلغاء المرحلة التاسعة، التي يبلغ طولها 242 كلم بسبب سوء الأحوال الجوية واحتمالات تشكل السحب الرعدية والفيضانات، وجاء القرار حرصاً على سلامة الجميع، ليكتفي المشاركون بقطع المرحلة الانتقالية لدخول الحدود الأرجنتينية والاستعداد للمرحلة العاشرة من سالتا إلى بيلين بطول 797 كلم منها 373 كلم مخصصة للمرحلة الخاصة بالسرعة.

وأكمل الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، قائد فريق أبوظبي للسباقات وسائق بيجو الشرق الأوسط الرسمي، منافسات المرحلة الثامنة بنجاح متبعاً أسلوب قيادة متوازناً، وذلك من خلال تسجيل أزمنة جيدة جداً عند جميع الإحداثيات التي شملتها المرحلة الخاصة بالسرعة (500 كلم) تراوحت بين سابع وثامن أسرع توقيت ليحافظ على ترتيبه الثامن مع ملاحه زافييه بانسيري على متن «الأسد الفرنسي» بيجو 3008 دي.كيه.آر ماكسي.

وتعتبر المرحلة الثامنة أصعب اختبار لقوة التحمل في رالي داكار، وهي ماراثونية تشمل أطول مسافة خاصة بالسرعة تمتد من أويوني إلى توبيزا باتجاه الحدود الأرجنتينية، وشكّلت اختباراً صعباً على السائقين خصوصاً أنهم وصلوا إلى ارتفاعات عالية لامست الـ3500 متر فوق مستوى سطح البحر، حيث وصل إلى نهاية هذه المرحلة 45 سيارة من أصل 103 سيارات تشارك في الحدث.

وقال الشيخ خالد القاسمي: «لقد أكملنا مرحلة ماراثونية بنجاح ودون أي مشاكل تذكر، خسرنا 10 دقائق ضمن التحديات الملاحية ولكن بشكل عام كانت طويلة وشيّقة وسارت الأمور بشكل جيد».

وتابع: «تميزت المرحلة بطولها وتميزت بارتفاعها الشاهق عن سطح البحر وبطبيعة أرضها المتنوعة بين المفروشة بالمطبات الرملية المتتالية والأخاديد والمساحات المفتوحة السريعة والطرقات الموحلة والتجمعات المائية.