6 دول بمجموعة السبع تقرر مواصلة الدفاع عن اتفاق المناخ

بولونيا (أ ف ب)

اتفقت الدول الشريكة للولايات المتحدة داخل مجموعة السبع يوم الأحد، على مواصلة جهودها من أجل حماية المناخ، وذلك خلال اجتماعها الذي ستمر يومين في بولونيا «وسط شمال إيطاليا»، حيث اكتفى وزير البيئة الأميركي بمرور خاطف.

وبعد عشرة أيام على إعلان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، الخطوة التي أثارت استنكاراً عالمياً، لم يكن وزير البيئة الأميركي سكوت بريويت، الذي يشغل أيضاً منصب مدير وكالة حماية البيئة وحده الذي كانت مشاركته محدودة. فقد غادرت نظيرته الألمانية باربرا هندريكس، بولونيا ليلاً، بينما سيشارك الفرنسي نيكولا أولو في الأعمال أمس فقط.

وأكد وزير البيئة الإيطالي جان لوكا غاليتي، في ختام اليوم الأول من المحادثات، أن «إيطاليا والغالبية الساحقة من الدول ترى أنه من غير الممكن إعادة التفاوض حول اتفاق باريس أو الرجوع عنه».

وقال إريك سولهايم، مدير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، إن محادثات الأحد شددت على «العزم المطلق» للدول الست الأخرى الأعضاء في مجموعة السبع من أجل المضي قدماً «مهما حصل في البيت الأبيض». وتابع سولهايم «القطاع الخاص وكبريات الشركات بما فيها في الولايات المتحدة، تقول إنها تدعم العمل. هناك عدد ملحوظ من الوظائف الجديدة في الاقتصاد الأخضر والمتجدد والعديد من الأرباح التي يمكن أن نجنيها أكثر بكثير من الوقود الأحفوري»، إلا أن غاليتي أقر بأنه ورغم كل شيء «فالمواقف المعلنة في البدء ستظل على حالها لا شك في ذلك، لكنني أعتقد أننا حققتنا خطوة إلى الأمام نحو الحوار».