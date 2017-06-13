«الإمارات دبي الوطني» الأفضل رقمياً

دبي (الاتحاد)

فاز بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة، بجائزتي «أفضل بنك رقمي في الشرق الأوسط» للعام الثاني على التوالي، و«أفضل بنك في الإمارات» للعام الثالث على التوالي، خلال حفل توزيع «جوائز يوروموني للتميز 2017»، تقديراً للخطوات التي قطعها البنك في مجال رقمنة الخدمات المصرفية وتركيزه على توفير أفضل تجربة مصرفية للعملاء.

وجاء تكريم البنك نظراً لنموه المالي والتشغيلي القوي خلال العام الماضي وعقب التزامه بتخصيص 500 مليون درهم للاستثمار في الابتكار الرقمي والتحول متعدد القنوات لعمليات البنك والمنتجات والخدمات التي يوفرها. وبإطلاق العديد من الابتكارات الرقمية الفريدة الرامية التي تهدف إلى توفير تعاملات مصرفية تتسم بالسلاسة والخلو من المعوقات، واصل بنك الإمارات دبي الوطني ترسيخ مكانته كبنك مفضل للعملاء والموظفين ورجال الأعمال.

وتعليقاً على الفوز، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «شكل الابتكار عاملاً رئيسياً في نمو البنك خلال العام الماضي، وكان أحد أسباب نجاحنا المالي وزيادة المزايا والقيمة النوعية التي نوفرها لعملائنا».

وافتتح البنك في عام 2016 أول فروع «بنك المستقبل» في المنطقة في «أبراج الإمارات» بدبي، والذي يحتضن الروبوت الآلي الذكي «بيبر» لاستقبال العملاء، إضافة إلى استعراض أحدث الابتكارات المطروحة في قطاعي الخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع. ولتعزيز استراتيجيته الرقمية في عملياته الخلفية وتلك المعنية بالتعامل مع العملاء، أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق «مختبر بنك الإمارات دبي الوطني المستقبلي» المسؤول عن العديد من الخدمات الجديدة التي يقدمها البنك، بما في ذلك «Liv»، أول خدمة مصرفية رقمية في الدولة تستهدف شباب الألفية، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من العام الجاري.

وعلى مدار العام الماضي، حصل البنك على جوائز عديدة، بما في ذلك تسميته «العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة» والـ75 عالمياً بقيمة 3.406 مليار دولار حسب التصنيف السنوي لمجلة «ذا بانكر»، التصنيف المرموق لأكبر 500 بنك في العالم، ووقع البنك مؤخراً اتفاقية شراكة رائدة مع إكسبو 2020 دبي يصبح بموجبها الشريك المصرفي الرسمي للمعرض، حيث سيتولى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية لزوار ومشاركي ومنظمي الحدث العالمي.