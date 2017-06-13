مشاريع أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد أحمد محمد الرميثي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الرميثي للاستثمار بالنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي بشكل خاص، وفي دولة الإمارات بشكل عام، موضحاً أن مشاريع القطاعين العام والخاص شهدت نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في الإمارات إلى أكثر من 4% خلال عام 2017 في ظل استراتيجية الحكومة المُستدامة التي تُركّز على التنويع في مصادر الدخل بعيداً عن النفط، إضافة إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص لتلبية احتياجات ومتطلّبات معرض «إكسبو 2020».

وأكّد الرميثي أن شركة المواد الصحية التابعة لمجموعة الرميثي للاستثمار، والوكيل الحصري لشركة «هانس جروهي» الألمانية للخلاطات، وشركة «روكا» الإسبانية للحمّامات، حقّقت نسبة نموٍ وصلت إلى 20% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث وردت الشركة منتجاتها إلى العديد من المشاريع الحيوية، خلال الفترة الأخيرة وأبرزها مشروع 40 بناية في مجمّع الرويس السكني، إضافة إلى مشروع 1017 فيلا في جزيرة ياس.

وأضاف رئيس مجلس إدارة مجموعة الرميثي للاستثمار «نتطلّع في المجموعة إلى مزيدٍ من التطوير والتوسّع في أعمالنا، لتحقيق نموٍ مالي متميّز ومُستدام، من خلال التركيز على توفير احتياجات المشاريع التطويرية الكثيرة كافة، مع التركيز على توفير منتجات مُستدامة وصديقة للبيئة، وتتوافق مع المعايير والمواصفات العالمية للمواد الصحية».

وأردف: «لدينا توجّه لافتتاح معرض للمواد الصحية في إمارة دبي، للتمكّن من تلبية الطلب المُتزايد على كافة المواد الصحية الخاصّة بالحمامات والمطابخ، وغيرها في المشاريع العمرانية والترفيهية القائمة في دبي.

وتُمثّل استضافة دبي لـ(إكسبو 2020) فرصة هائلة أمام الشركات كافة الصغيرة والكبيرة للمشاركة في الأعمال التطويرية التي تشهد انتعاشاً متصاعداً ونمواً مُستداماً لتلبية متطلبات معرض (إكسبو 2020)».