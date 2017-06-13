اللجنة الفنية لجائزة الإمارات للطاقة تستعرض الطلبات المقدمة للدورة الثالثة

دبي (الاتحاد)

‬عقدت ‬اللجنة ‬الفنية ‬لجائزة ‬الإمارات ‬للطاقة ‬والتي ‬يتم ‬تنظيمها ‬من ‬قبل ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي ‬كل ‬عامين، ‬تحت ‬شعار «‬حلول ‬مبتكرة ‬لطاقة ‬نظيفة» ‬اجتماعها ‬الأول ‬في ‬مقر ‬المجلس ‬الأعلى ‬للطاقة ‬في ‬دبي، ‬برئاسة ‬الدكتور ‬عيسى ‬البستكي، ‬رئيس ‬اللجنة ‬الفنية ‬لجائزة ‬الإمارات ‬للطاقة، ‬وبحضور ‬أعضاء ‬اللجنة ‬المكونة ‬من ‬سعيد ‬العبار، ‬رئيس ‬مجلس ‬إدارة ‬مجلس ‬الإمارات ‬للأبنية ‬الخضراء، ‬وحبيبة ‬المرعشي، ‬رئيس ‬مجموعة ‬عمل ‬الإمارات ‬للبيئة، ‬وطاهر ‬دياب، ‬الأمين ‬العام ‬للجائزة، ‬بالإضافة ‬إلى ‬منسق ‬اللجنة ‬الفنية ‬وخبراء ‬التقييم.

واستعرض الأعضاء خلال الاجتماع الطلبات التي تلقاها المجلس الأعلى للطاقة في دبي للدورة الثالثة من جائزة الإمارات للطاقة، والتي أظهرت مضاعفة عدد الطلبات المشاركة هذا العام، مقارنة بالمشاركات في الدورة السابقة المقدمة من العديد من المؤسسات في 21 دولة من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى طلبات من دول خارج المنطقة مثل الولايات المتحدة الأميركية، فنلندا، الهند، البرتغال، ألمانيا والسويد مما يعكس انتشاراً قوياً في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، وذلك مقارنة بالدورتين السابقتين.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: «يأتي تنظيم الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للطاقة منسجماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الجهود العالمية والإقليمية في مجال اعتماد حلول الطاقة المتجددة والتحول للاقتصاد الأخضر.

واضاف « حرصنا على أن تواصل الدورة الثالثة من الجائزة النجاحات الكبيرة التي تحققت في الدورتين السابقتين.

وقال: عززت الجائزة مكانتها على مختلف المستويات؛ نظراً لتشجيعها ورعايتها للابتكار في مجال الطاقة».