بالصور..تعرف على «داليا».. ابنة الأربع سنوات التي قرأت أكثر من ألف كتاب

واشنطن (الاتحاد نت)

قبل أن تبصر «داليا ماري آريانا» النور، كانت بالفعل تتعلم القراءة وهي لا تزال جنيناً.. هكذا يقول والدا هذه الطفلة المعجزة التي أتمت بالفعل قراءة أكثر من ألف كتاب، وهي في الرابعة من العمر فحسب.

هذا العشق للمطالعة يبدو وراثياً في الأسرة، فوالدتها «حليمة» اعتادت قراءة الكتب لأبنائها الآخرين الأكبر سناً، عندما كانت حبلى بها. وحينما كانت «داليا» رضيعة، كان يتناهى إلى مسامعها أصوات إخوتها هؤلاء، وهم يقرؤون فصولاً مما يحبونه من كتب بصوت عالٍ في منزل الأسرة بمدينة غاينزفيل بولاية جورجيا الأميركية. ولذا لم يكن مفاجئاً أن تستطيع هذه الصغيرة &ndash عندما كان عمرها نحو عام ونصف العام - التعرف على الكلمات التي تقرأها لها أمها.

لكن ظمأ الرضيعة لم يكن يرتوي على ما يبدو، فحسبما قالت والدتها في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية؛ كانت «داليا» ترغب منذ هذه السن المبكرة في أن تبدأ القراءة بنفسها، و«كلما زاد عدد المفردات التي تتعلمها، رغبت أكثر في القراءة».

وهكذا فقبل أن تُكمل عامها الثالث بشهر واحد، أي في السن التي يدرك فيها غالبية الصغار بالكاد أن النصوص المكتوبة هذه تتضمن معاني ما - كانت «الطفلة المعجزة» قد أتمت قراءة أول كتاب بنفسها.