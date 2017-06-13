1.2 مليار درهم تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، نحو 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 174 مبايعة بقيمة 552 مليون درهم، منها 31 مبايعة للأراضي بقيمة 314 مليون درهم و143 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 238 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة مردف، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة معيصم الأول.

وتصدرت منطقة معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 11 مبايعة بقيمة 175 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها مبايعتين بقيمة 6 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 45 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 26 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها24 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 627 مليون درهم، منها 21 رهن أراض بقيمة 565 مليون درهم و42 رهن فلل وشقق بقيمة 62 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الصفوح الأولى بقيمة 200 مليون درهم وأخرى في منطقة بور سعيد بقيمة 198 مليون درهم.