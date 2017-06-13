إطلاق منتجع هيلتون أبوظبي في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت «هيلتون» و«ميرال» منتجع «هيلتون أبوظبي - جزيرة ياس» والذي يضم 641 غرفة، وسيكون جزءاً من تطوير جنوب جزيرة ياس التابع لميرال والبالغة تكلفته 12 مليار درهم، والذي أعلنت عنه ميرال، في وقت سابق من العام، ضمن الجهود الرامية لتعزيز مكانة الجزيرة بين الوجهات الأكثر رواجاً على الخريطة السياحية في العالم بحلول عام 2022.
وقال ب. ر. كيران، رئيس المحفظة في شركة ميرال: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع هيلتون التي تمثل معلماً بارزاً آخر في رحلتنا نحو إنشاء جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة. سيقدم المنتجع العائلي العالمي الطراز للزائرين مرافق إقامة وترفيه من خمس نجوم، على مقربة من مناطق الجذب الفريدة والتجارب التي لا تنسى لجزيرة ياس».
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من جهته قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس لعمليات التطوير في هيلتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعتبر هذه الصفقة محورية لهيلتون وتضعنا في طليعة رحلة تطوير جزيرة ياس لتصبح واحدة من أفضل الوجهات الترفيهية في العالم. ويعد منتجع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس معياراً لمستوى المشاريع المقبلة التي نطمح لضمها إلى محفظتنا هنا في الشرق الأوسط».
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ولدى فنادق ومنتجعات هيلتون تاريخ طويل وحافل في أبوظبي، يعود لأكثر من 40 عاماً، عندما كان هيلتون أبوظبي أول فندق دولي في العاصمة.