إطلاق منتجع هيلتون أبوظبي في جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت «هيلتون» و«ميرال» منتجع «هيلتون أبوظبي - جزيرة ياس» والذي يضم 641 غرفة، وسيكون جزءاً من تطوير جنوب جزيرة ياس التابع لميرال والبالغة تكلفته 12 مليار درهم، والذي أعلنت عنه ميرال، في وقت سابق من العام، ضمن الجهود الرامية لتعزيز مكانة الجزيرة بين الوجهات الأكثر رواجاً على الخريطة السياحية في العالم بحلول عام 2022.

وقال ب. ر. كيران، رئيس المحفظة في شركة ميرال: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع هيلتون التي تمثل معلماً بارزاً آخر في رحلتنا نحو إنشاء جزيرة ياس كوجهة عالمية رائدة. سيقدم المنتجع العائلي العالمي الطراز للزائرين مرافق إقامة وترفيه من خمس نجوم، على مقربة من مناطق الجذب الفريدة والتجارب التي لا تنسى لجزيرة ياس».

من المخطط افتتاح منتجع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس عام 2019 في قلب خليج ياس، المشروع الأيقوني على الواجهة البحرية والممتد على طول 3 كيلومترات، ومن المتوقع أن يصبح المشروع أحد أكثر الوجهات البحرية شهرة وحيوية في المنطقة. وتشمل مرافق المنتجع مركز مؤتمرات متعدد الأغراض وسبعة منافذ لتناول الطعام، ومفهوماً شاطئياً حضرياً مبتكراً، مع مسبح لا متناهي معلق فوق مياه الخليج العربي. كما أن المنتجع يقع على مقربة من ياس أرينا الذي يتسع لـ 18000 متفرج، وهو ميدان داخلي متعدد الأغراض مصمم لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية والثقافية والحفلات الموسيقية وأنشطة الأحداث والمؤتمرات.

من جهته قال كارلوس خنيصر، نائب الرئيس لعمليات التطوير في هيلتون العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «تعتبر هذه الصفقة محورية لهيلتون وتضعنا في طليعة رحلة تطوير جزيرة ياس لتصبح واحدة من أفضل الوجهات الترفيهية في العالم. ويعد منتجع هيلتون أبوظبي جزيرة ياس معياراً لمستوى المشاريع المقبلة التي نطمح لضمها إلى محفظتنا هنا في الشرق الأوسط».

يذكر أن جزيرة ياس تتمتع حالياً بصيت عالمي بفضل حلبة ياس مارينا، مقر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ومناطق الجذب السياحي الأخرى مثل «عالم فيراري أبوظبي» و«ياس ووتروورلد». ويستهدف تطوير جزيرة جنوب ياس احتضان أكثر من 15 ألف ساكن جديد وأكثر من 14 ألف زائر يومياً و10 آلاف من المهنيين العاملين في الموقع الجديد لمنطقة «توفور54» الإعلامية.

ولدى فنادق ومنتجعات هيلتون تاريخ طويل وحافل في أبوظبي، يعود لأكثر من 40 عاماً، عندما كان هيلتون أبوظبي أول فندق دولي في العاصمة.